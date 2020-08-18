شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أكثر من 40% من سكان نيويورك محصنون ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت نتائج دراسة أمريكية إلى أنه قد يكون أكثر من 40% من سكان نيويورك محصنين ضد الفيروس التاجى كورونا، وسط تخوفات من الموجة الثانية من COVID -19 التى قد تضرب مناطق خارج النقاط الساخنة فى العاصمة الأصلية بشكل خاص.

واستخدم الفريق نموذجًا رياضيًا لإجراء أبحاثهم، تضمن ذلك النظر فى عدد الوفيات اليومية فى 4 دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والمدن الأكثر تضررًا فى نيويورك ولندن ومدريد وميلانو ومنطقة لومباردى المحيطة، كما قارنوا توقيت التدخلات المختلفة لوقف انتشار الفيروس، وكذلك كيفية استجابة الجمهور، والتغيرات فى عدد الوفيات.



الحصانة ضدكوونا فى نيويورك

وعندما ظهر فيروس كورونا كان 100% من الناس عرضة للإصابة به، ومع انتشاره انخفض هذا الرقم، ووفقًا للفريق فإن شريحة الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس في نيويورك هي 59% من بقية الولايات المتحدة.

بشكل عام، وجد المؤلفون وفقا لتقرير الجريدة الأمريكية "نيوزويك"، أن الأشخاص فى المناطق الحضرية كانوا على الأرجح أقل عرضة للإصابة بالفيروس من بقية البلاد، وذلك لأن المدن قد تأثرت فى وقت سابق، لذلك نمت أعداد الحالات لفترة أطول من الوقت قبل اتخاذ تدابير لوقف الانتشار عند مقارنتها ببقية البلاد.

وقال البروفيسور بيتر كروجر الفيزيائى وعالم البيانات فى جامعة ساسكس، لمجلة نيوزويك، إن بعض المجموعات، على سبيل المثال تلك الموجودة فى الأحياء ذات الترتيبات المعيشية بين الأجيال أو عدد كبير من العمال الأساسيين، سيكون لديها معدل إصابة سابق أعلى بكثير من 40 % ، في حين أن المجموعات المناطق الأخرى سيكون لديها معدل أقل بكثير من 40 %، لكن فى المتوسط ​​بالنسبة لنيويورك بأكملها تبلغ هذه النسبة 40%".

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ووجد الفريق أيضًا أن الانخفاض في الوفيات بعد الذروة الأولية كان أسرع في المناطق الحضرية التي تأثرت بشدة عند مقارنتها بالمناطق الأخرى في البلدان المعنية.

نظر الفريق أيضًا في سيناريو افتراضي حيث تم رفع القيود ، وتوقع أن تكون معدلات الإصابة في الموجات الثانية أصغر مما كانت عليه في المدن المتأثرة في البداية ، وأكبر خارج هذه المواقع حيث كانت الموجة الأولى أضعف.

وتم تقديم الدراسة على موقع medRxiv قبل الطباعة مما يعني أنها لم تخضع لعملية مراجعة الزملاء الصارمة المطلوبة للنشر في المجلات العلمية، ولكن يتيح إصدار الدراسات بهذه الطريقة للعلماء إثارة نقاش حول موضوع ما ، وهي مفيدة بشكل خاص خلال وقت سريع الحركة مثل الجائحة عندما يكون من المفيد نشر المعلومات ومناقشتها بسرعة.

ومع ذلك أعرب بعض الخبراء عن بعض الشكوك حول العمل. قال جون إدموندز ، الأستاذ في مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية بكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة ، والذي لم يشارك في الدراسة ، في بيان : "يشير المؤلفون إلى أن أعدادًا كبيرة من الأشخاص في لندن ومدريد و قد تكون نيويورك محصنة ، ولكن هناك طريقة مباشرة وموثوق بها أكثر بكثير لتقدير مستويات المناعة لدى السكان ؛ أي بأخذ عينة تمثيلية من السكان واختبار أجسام مضادة معينة ضد السارس- CoV -2 ( الفيروس المسبب لـ COVID -19) في دمائهم".