شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبارات وتحاليل تكشف إصابتك بنقص السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشخيص نقص السكر في الدم عند إصابتك بمرض السكر أمر بسيط، فإذا كان مستوى السكر في الدم لديك 70 ملليجرام لكل ديسيلتر أو أقل وفقًا لما يحدده جهاز قياس السكر في الدم، فأنت بحاجة إلى معالجته على الفور باستخدام الكربوهيدرات سريعة المفعول، لكن إذا لم تكن مصابًا بداء السكري ولديك أعراض نقص السكر في الدم، فسيحتاج طبيبك إلى معرفة السبب، بدءًا من إجراء تحليل الدم.

وبحسب موقع " verywellhealth" تعرف جمعية السكري الأمريكية نقص السكر في الدم الحاد بأنه سكر الدم أقل من 54 مجم / ديسيلتر.

اختبارات وتحاليل تكشف إصابتك بنقص السكر في الدمالاختبار في المنزل

إذا كنت مصابًا بداء السكري، خاصة عندما تم تشخيصك حديثًا وتبدأ العلاج، فمن المحتمل أن تواجه نوبات من نقص السكر في الدم في بعض الأحيان.

إلى جانب الأعراض الشائعة للجوع، والارتعاش، والتعرق، والقلق، وعدم انتظام ضربات القلب، ستكون قادرًا على التأكد من فحص مستوى السكر في الدم باستخدام جهاز قياس السكر في الدم.

إذا كانت قراءة السكر في دمك 70 مجم / ديسيلتر أو أقل، فستحتاج إلى معالجتها على الفور بالكربوهيدرات سريعة المفعول مثل ثلاثة إلى أربعة أقراص جلوكوز أو تناول نصف موزة.

اختبارات لغير المصابين بمرض السكر

إذا لم تكن مصابًا بداء السكري ، فحدد موعدًا لزيارة طبيبك إذا استمرت أعراض نقص السكر في الدم سيقوم طبيبك بإجراء فحص جسدي، والتاريخ الطبي، ويطرح عليك أسئلة حول الأعراض.

تحاليل الدم

سيحتاج طبيبك إلى معرفة ما إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم لديك منخفضًا عند ظهور الأعراض إذا ظهرت عليك أعراض نقص السكر في الدم بعد تناول الطعام ، فقد يطلب منك طبيبك العودة بعد تناول وجبة لفحص مستوى الجلوكوز في الدم.

قد لا تظهر عليك أعراض نقص السكر في الدم أثناء تواجدك في عيادة طبيبك قد يُطلب منك الصيام حتى تظهر عليك الأعراض، وفي ذلك الوقت ستعود إلى طبيبك وتفحص مستويات الجلوكوز لديك.

Advertisements

في بعض الحالات ، قد تحتاج إلى القيام بصيام طويل في المستشفى، حيث يمكن مراقبتك ويمكن فحص مستوى الجلوكوز لديك بشكل دوري قد يقوم طبيبك بسحب دمك وإرساله إلى المختبر لتحليل مستويات الأنسولين و / أو المواد الأخرى في دمك.

إذا كنت تعاني من نقص السكر في الدم، فقد يكون السبب بسيطًا مثل الأدوية التي تتناولها والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، مثل المضاد الحيوي أو نتيجة تناول الكحول.

إذا لم يكن ذلك بسبب الأدوية أو الكحول، فقد يقوم طبيبك بإجراء اختبارات إضافية لمعرفة السبب الأساسي ، مثل نقص الهرمونات أو مرض مثل أمراض الكلى أو التهاب الكبد.

إذا لم تكن مصابًا بداء السكري وتعاني من أعراض نقص السكر في الدم ولكن مستويات السكر في الدم لديك طبيعية ، فهناك شيء آخر يحدث في الواقع ، هناك قائمة طويلة من الحالات التي يمكن أن تُنسب إليها الأعراض.

تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لنقص السكر فى الدم غير السكري

-أمراض القلب.

-الآثار الجانبية للأدوية.

-اضطراب في الصحة النفسية مثل اضطراب القلق العام

-اضطراب التمثيل الغذائي مثل فرط نشاط الغدة الدرقية