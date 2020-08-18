شكرا لقرائتكم خبر عن تشبه «درب التبانة».. تعرف على المجرة الجديدة «حلقة الضوء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتساءل الكثير من العلماء كيف كانت المجرات عندما ولدت في بدايات الكون؟ لذلك يتعين على علماء الفلك إعادة التفكير في افتراضاتهم بعد اكتشاف مجرة بعيدة جدًا وشابة جدًا تبدو بشكل مدهش مثل مجرتنا الناضجة درب التبانة.

وبحسب مجلة فوربس، يستخدم علماء الفلك لرؤية المجرات الشابة تلسكوبات أكبر وأكثر قوة يمكنها النظر إلى الماضي عندما كانت المجرات «الصغيرة» قد بدأت للتو في التطور.

وكان من المفترض أن المجرات الحلزونية ذات الانتفاخات المركزية للنجوم، مثل مجرة درب التبانة، هي هياكل ناضجة، وأن أي محاولة لرؤية مجرات حديثة لا تزال في طور التكوين ستظهر فقط الفوضى التي لا تشبه درب التبانة.

وقد يؤدي اكتشاف جديد إلى تغيير هذا القرص المجري الأكثر تنظيمًا الذي لوحظ في بدايات الكون. ومجرة «حلقة الضوء» «Ring Of Light» أو Galaxy SPT0418-47 تقع على بعد 12 مليار سنة ضوئية، مما يعني أن ضوءها الذي تم التقاطه للتو باستخدام التلسكوبات الراديوية في تشيلي- استغرق 12 مليار سنة حتى يصل.

وتمثل الصورة لمجرة SPT0418-47 قبل 12 مليار سنة عندما كان عمر الكون 1.4 مليار سنة فقط. ويُستدل على تشابهها مع درب التبانة، ما التقطه علماء الفلك في الواقع باستخدام مصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية ما دون المليمتر (ALMA)، التي كان المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) شريكًا فيها.

ويعد انعكاس الجاذبية مثالياً لدراسة المجرات البعيدة والخافتة، حيث يحدث عندما يؤدي سحب الجاذبية من مجرة أقرب، ولكن متراصة، إلى تشويه الضوء من مجرة بعيدة، مما يجعلها تبدو مشوهة ومكبرة. وتعمل بشكل أساسي كعدسة مكبرة قوية، على الرغم من أن الصورة الناتجة هي «حلقة من الضوء» حول المجرة القريبة. وما قام به هذا البحث هو طرح تقنية جديدة للنمذجة الحاسوبية لاكتشاف الشكل الحقيقي للمجرة البعيدة، وحركة غازها، من مجرة «حلقة الضوء».

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