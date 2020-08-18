شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الرطوبة والهواء الجاف فرصة لانتشار أكبر لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة سيدني بأستراليا وكلية الصحة العامة بجامعة فودان في شنجهاي بالصين أن انخفاض الرطوبة يزيد من خطر انتشار فيروس كورونا، وأضاف الباحثون أن الفيروس التاجي يزدهر في الهواء الجاف مع انخفاض الرطوبة، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال".





وربط العلماء الانتشار العالمي لفيروس كورونا بالعوامل المناخية، التي لها أساس بيولوجي بشكل عام، حيث ينتشر فيروس كورونا بين الناس من خلال الرذاذ التنفسي والهباء الجوي، وربما انتقال الفيروس من البراز إلى الفم.

علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات السابقة أن درجة الحرارة والرطوبة النسبية يمكن أن تؤثر على انتشار فيروس كورونا من خلال بقاء الفيروس، حيث تزدهر لفترة أطول في درجات حرارة منخفضة، وطول الوقت الذي تبقى فيه المادة التنفسية المعدية معلقة في الهواء وفي الرطوبة المنخفضة، تبقى المزيد من مواد الفيروس معلقة لفترة أطول.

يمكن لفيروسات كورونا البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة على الأسطح وفي الهواء عندما يعطس الشخص المصاب أو يسعل أو يتحدث ، يمكن أن ينتج عنه قطرات تنفسية معدية ورذاذ نظرًا لأن القطرات أكبر ، فإنها تهبط على الأسطح بسرعة أكبر.

من ناحية أخرى ، نظرًا لأن الهباء الجوي أصغر حجمًا وأخف وزنًا ، فإنها تنقل الهواء لفترات طويلة ، وهو ما يفسر سبب احتمال انتقال فيروس كورونا عندما يكون الهواء أكثر جفافاً ، وتكون الرطوبة أقل.

يهدف الباحثون في الدراسة إلى تحديد كيفية تأثير درجة الحرارة على انتقال كورونا، وتحديدًا في حالة الرطوبة.

Advertisements

وفي الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Transboundary and Emerging Diseases ، وجد الفريق أن عدد الحالات المصابة بالفيروس محليًا في سيدني زاد مع جفاف الهواء وانخفاض مستوى الرطوبة.

للوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق الأرقام اليومية لحالات كورونا المبلغ عنها من New South Wales (NSW) Health.

وأشار الفريق أيضًا إلى أنه نظرًا لأنه تم الإبلاغ عن الحالات بالرمز البريدي، فقد كان من السهل تحديد مصدر كل حالة، مما سمح للفريق بتجميع الأرقام اليومية للحالات من فبراير إلى مايو، ومطابقتها مع أقرب محطات تسجيل الطقس.

وقام الباحثون بتنزيل بيانات الأرصاد الجوية واستخدموا طريقة تحليل السلاسل الزمنية لتوقع الحالات بناءً على الطقس المسجل قبل 14 يومًا.

وجد الفريق أنهم يحتاجون فقط إلى الرطوبة النسبية للتنبؤ بحالات كورونا وهو مقياس لبخار الماء في الهواء وعندما تكون الرطوبة منخفضة، يكون الهواء أكثر جفافاً اكتشفوا أنه مقابل كل انخفاض بنسبة 1 % في الرطوبة النسبية، كانت هناك زيادة بنسبة 7 إلى 8 % في الحالات.

ولم ير الفريق أي صلة بين حالات كورونا وهطول الأمطار أو درجة الحرارة أو سرعة الرياح.ربطت الدراسات السابقة أيضًا نسبة الرطوبة وانتقال كورونا فعلى سبيل المثال، استشهد فريق البحث بدراسة أجريت في الصين، حيث وجدوا أن كلا من الهواء الجاف ودرجات الحرارة المنخفضة مرتبطان بمزيد من حالات كورونا.