شكرا لقرائتكم خبر عن سينوفارم الصينية تحدد سعر جرعتين من لقاح كورونا بـ150 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجموعة سينوفارم الصينية، اليوم الثلاثاء، أن لقاح COVID-19 المعطل الذى تنتجه شركة الأدوية الصينية Sinopharm سيكون متاحًا فى السوق فى ديسمبر من هذا العام مقابل نحو 150 دولارًا، مشيرًا إلى أن هذا سيكون ممكنًا بعد المرحلة الثالثة من العلاج السريرى وفقا لما ذكرته وكاله "تاس" الروسية.

ونقلت صحيفة "جوانمينج ريباو" الصينية عن أنه بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية، يمكن تسجيل اللقاح المعطل لكورونا بحلول نهاية العام وبداية إطلاقه فى السوق، وأوضح التقرير أن، معهد بكين للمنتجات البيولوجية يمكنه إنتاج ما يصل إلى 120 مليون لقاح معطل سنويًا، ويمكن لمعهد ووهان للمنتجات البيولوجية إنتاج 100 مليون إضافية.

وقال ليو جينغ تشن رئيس شركة سينوفارم إنه تلقى شخصيا حقنتين من اللقاح، ولم تكن هناك آثار جانبية، وأضاف "بعد دخول اللقاح المعطل إلى السوق، لن يكون سعره مرتفعًا للغاية، حيث سيصل إلى نحو عدة مئات من اليوانات وستتكلف جرعتين نحو 1000 يوان (نحو 144 دولارًا)".

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وأضاف رئيس سينوفارم "إذا حصل الشخص على حقنة واحدة، فإن احتمالية الحماية تبلغ نحو 97%، وتتطور الأجسام المضادة ببطء وأضاف عادة ما تكون هناك حاجة إلى نصف شهر للوصول إلى المستوى الكافى لمواجهة فيروس كورونا، لكن إذا حصل الشخص على جرعتين فقد يصل احتمال الحماية إلى 100%.

وأبلغ مسئول الشركة أن "الفترة الفاصلة بين اللقاحين الأول والثاني تستغرق عادة 28 يومًا وفى بعض الحالات الاستثنائية، يمكن إعطاء حقنتين فى وقت واحد فى الذراع اليمنى واليسرى يتم حقن أربعة ميكروجرام من اللقاح فى كل مرة".

وأضاف أنه ليس من الضروري تطعيم جميع سكان الصين، ومع ذلك، يجب أن يتلقى العاملون الذين يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان في البلاد اللقاح.

وحصلت اللقاحات المعطلة التي طورها معهد ووهان للمنتجات البيولوجية ومعهد بكين للمنتجات البيولوجية التي تشكل جزءًا من سينوفارم، في وقت سابق، على الموافقة على المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، التي نُشرت نتائجها في في 23 يونيو ، بدأت شركة Sinopharm المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.