شكرا لقرائتكم خبر عن 51.5٪ من الناس فى مدينة بيون الهندية لديهم أجسام مضادة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة timesnownews عن نتائج دراسة استطلاعية في مدينة بيون الهندية والتي أكدت العثور على مجموعه 51.5 % من الأشخاص الذين تم جمع العينات منهم لديهم أجسام مضادة ضد فيروس كورونا وذلك في الدراسة التي استمرت من الفترة 20 يوليو إلى 5 أغسطس.

ووفقا للتقرير فإن الاستطلاع أجراه عدد من المنظمات مثل مؤسسة بلدية بيون (PMC) ، وجامعة سافيتريباي فول بيون (SPPU) ، والمعهد الهندي لتعليم وبحوث العلوم (IISER) بوني ، ومعهد علوم وتكنولوجيا الصحة الانتقالية (THSTI) ، وفريد ​​أباد وكلية الطب المسيحية ( CMC) ، فيلور.

وفقًا للمسح، "تم جمع 1664 عينة للمسح بين 20 يوليو و5 أغسطس وتبين أن 51.5 % من الأشخاص الذين تم جمع العينات منهم لديهم أجسام مضادة كانت الأكواخ هي الأكثر تضررًا حيث تم العثور على 62 % من الأشخاص بأجسام مضادة بينما 39.8 % كانت النسبة في الأكواخ أو الشقق ".

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ووجد المسح أن "62.3 % من الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مرحاض مشترك مع 45.3 % من الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى المرحاض الفردي تم العثور عليهم بأجسام مضادة".

في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و 65 عامًا ، تم اكتشاف 54.8 % من الأجسام المضادة بينما كان لدى 39.8 % من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 عامًا أجسامًا مضادة.

وينتج الجسم أجسامًا مضادة، وهي نوع من البروتين، لمحاربة الفيروسات يتم إنتاج هذه الأجسام المضادة بعد حدوث العدوى يشير وجودهم في الجسم إلى حدوث إصابة بفيروس كورونا في وقت سابق. من المحتمل أن تمنع هذه الأجسام المضادة العدوى في المستقبل يساعد المسح الباحثين في معرفة مدى انتشار فيروس كورونا في المجتمع يتم اختبار عينة عشوائية من السكان بحثًا عن الأجسام المضادة ويتم إجراء تقدير لجميع السكان.