أستراليا ستنتج لقاحا ضد الوباء وتوزعه مجانا على مواطنيها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم، ضمان حصول بلاده على لقاح “واعد” ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بلاده ستصنعه وتوزعه مجانا على السكان.

وقال: “إن استراليا توصلت إلى اتفاق مع مجموعة الأدوية السويدية البريطانية “أسترازينكا” في شأن اللقاح الذي تطوره مع جامعة أوكسفورد (المملكة المتحدة)”.

واوضح ان “لقاح أوكسفورد هو من اللقاحات الأكثر تقدما في العالم، وتمكنا بموجب هذا الاتفاق من توافر مبكر لكل أوسترالي”.

واضاف رئيس الوزراء: “إذا ثبت أن هذا اللقاح فاعل، فسنصنع اللقاحات ونقدمها على الفور من دون مساعدة أي شخص وجعلها مجانية لـ 25 مليون أوسترالي”.

Advertisements

ولقاح أوكسفورد واحد من 5 لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب حاليا. ويأمل الباحثون في الحصول على نتائج بحلول نهاية العام.

وكانت قد أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية مطلع آب حال الكارثة وفرضت تدابير اغلاق جديدة بعد ارتفاع كبير في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وكانت أستراليا قد حققت قدرا أكبر من النجاح في التعامل مع وباء كوفيد 19 مقارنة بالكثير من الدول الأخرى، غير أن عدد الإصابات يتزايد بمعدل كبير في ولاية فيكتوريا.

ويوجد في فيكتوريا، وهي ثانية كبريات ولايات استراليا من حيث الكثافة السكانية، النسبة الأكبر من حالات الإصابة الجديدة في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي حتم إعادة فرض الإغلاق في أوائل الشهر الماضي.