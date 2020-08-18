شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبل تعتزم توظيف 10 آلاف شخص لبناء أجهزة «أيفون» في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر تقرير صادر عن New Indian Express ان شركة Wistron، إحدى الشركات المصنعة لأبل التي تصنع أجهزة آيفون في الهند، تخطط لتوظيف ما يصل إلى 10000 شخص لمصنع ايفون في ناراسابور «Narasapura».

ويشير التقرير إلى أن المنشأة «من المتوقع أن تبدأ الإنتاج التجاري» لجهاز آيفون في المنشأة في الأيام المقبلة. وبحسب موقع Cult of Mac تدير Wistron بالفعل مصنع آيفون في بنغالورعلى بعد حوالي 70 كيلومترًا.

قال غوراف جوبتا، السكرتير الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة الهندية: «يسعدنا أن نلاحظ أن عملية التوظيف قد بدأت». وأضاف أنهم «سيبدؤون الإنتاج قريبًا». ولم تؤكد Wistron الخبر بعد.

وتعمل أبل تدريجياً على تكثيف تصنيعها في الهند. وبدأت في إنتاج الهواتف المحمولة في الهند في عام 2017. بدأت مع iPhone SE، ثم توسعت لتشمل iPhone 6s وما بعده. لأول مرة تقوم الآن بتصنيع الجيل الحالي من طرازات iPhone 11 في البلاد.

وذكر موقع Cult of Mac إن شركة آبل طلبت من الشركات المصنعة استكشاف خيارات خارج الصين. وتعتبر الهند، التي تضاهي الصين من حيث عدد السكان، سوقًا جيدة أخرى من حيث وجود عدد الأشخاص الذين تحتاجهم أبل لبناء أجهزتها. من الطريقة التي تكثف بها التصنيع في البلاد، ويبدو أيضًا أنها تجد عددًا كافيًا من الأشخاص ذوي المهارات المناسبة.

وعلى الرغم من تصنيع أبل في الهند، إلا أن استخدام آيفون في البلاد لا يزال صغيرًا. ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب التكلفة العالية لأجهزة ايفون. في عام 2020، بلغ دخل الفرد في الهند حوالي 135048 روبية (1800 دولار أمريكي). وهذا يجعل هواتف ايفون بعيده عن متناول الكثير من الناس.

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