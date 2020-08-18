شكرا لقرائتكم خبر عن realme X3 SuperZoom أول هاتف ذكي يستطيع تصوير النجوم في السماء بأدق التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد كاميرا الموبايل واحدة من أهم الأسباب التي تدفع الشباب لاقتناء هواتفهم المحمولة، لرصد وتوثيق أهم لحظات حياتهم، ونقلها لأصدقائهم ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءا رئيسيا في حياة مختلف الفئات وخاصة الشباب. كما أنها وسيلة رائعة لصناعة الفيديوهات والتقاط الصور باحترافية شديدة، كل ذلك دفع شركة realme الصينية -العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم- في مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية، لتقديم الهاتف الذكي realme X3 SuperZoom بكاميرا خيالية أثارت ضجة كبيرة، وجذبت انتباه كافة العاملين والمهتمين بصناعة تكنولوجيا التليفونات المحمولة، وكذلك محبي ومحترفي التصوير.

الهاتف realme X3 SuperZoom الذي طرحته شركة realme أحدث طفرة حقيقية في مجال التصوير باستخدام الهاتف المحمول، من خلال كاميرته الرباعية التي تعمل بتكنولوجيا فائقة ذات قدرات حصرية تصل إلى 64 ميجا بيكسل مع قدرة تقريب «سوبر زوم» 60X، تمكنك من الحصول على صورة بجودة رائعة مليئة بالتفاصيل، بجانب كاميرا أمامية ثنائية تستطيع من خلالها التقاط أفضل صور السيلفي مع أصدقائك مثل نجوم السينما العالميين، كما يمكنك تحسين الصورة باستخدام أحدث تكنولوجيا التصوير المدعومة داخل الهاتف، كما أن ضعف الإضاءة لم تعد عائقا للحصول على صورة واضحة حيث تعمل كاميرا الهاتف على تحسين درجة سطوع الصورة وتقليل مستوى التشتت الضوئي. فهو أفضل هاتف ذكي لالتقاط الصور ليلا مع وضعي Starry وNightscape Pro.

وفي الوقت نفسه تتمتع الكاميرتين الأماميتين بدعم تقنية HDR والصورة الشخصية فائقة الجودة Nightscape Selfie. وفيما يتعلق بالفيديو فإن الجمع بين الكاميرتين الأماميتين يقدم أقوى كاميرا فيديو سيلفي في الوقت الحالي.

الجودة الفائقة لـ كاميرا realme X3 SuperZoom وقدراتها غير المسبوقة جعلت من الهاتف الجديد الذي تقتحم به شركة realme فئة الـ Flagship«»، بمثابة أيقونة ثورية في عالم الهواتف الذكية، حيث دعمته realme بتكنولوجيا عصرية ومجموعة غير مسبوقة من المواصفات القياسية التي تلبي رغبات كافة الفئات، ليصبح ودون منافس أفضل هاتف ذكي في هذه الفئة السعرية الأقل من 10،000 جنيه، كما أن جودة الكاميرا تجعل الهاتف بمثابة كاميرا تصوير عالية الجودة ومتوفرة دائما في يد محبي ومحترفي التصوير بما يتيح الفرصة لتوثيق مختلف اللحظات.

كما توفر كاميرا realme X3 SuperZoom، لـ محترفي التصوير الباحثين عن لقطة حصرية ورائعة، جميع مقومات المصورين المحترفين. بجانب الحصول على مقاطع فيديو رائعة ودون أي اهتزازات، من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المدعومة بالهاتف، لتعمل تكنولوجيا الثبات الإلكتروني للصور بدورها على تصحيح الصورة.

ما ذكر فيما سبق قد يجعلك تتوقع جزءا يسيرا من القدرات الفائقة لـ كاميرا الهاتف المحمول realme X3 SuperZoom، فمثلا قد تتوقع الحصول على صورة نقية بجودة عالية مليئة بالتفاصيل الدقيقة، وفيديوهات احترافية مبهرة، لكن ذلك ليس من الميزات الحصرية والرائعة الوحيدة، وسوف تفاجأ بالمزيد، فمثلا يمكنك باستخدام كاميرا الهاتف الذكي realme X3 SuperZoom،. تصوير النجوم في السماء بمنتهى الدقة والحصول على أروع المناظر البراقة لسماء مرصعة بالنجوم، ولذلك يلقب الهاتف الجديد بـ «صائد النجوم»، لما تمتلكه كاميراته الستة (2 أمامية، و4 خلفية) من قدرات غير مسبوقة على رصد وتصوير النجوم في السماء، من خلال عدسة تليسكوبية تم تصميمها لتناسب محترفي التصوير الراغبين في التقاط أدق التفاصيل من مسافة بعيدة، حيث أن العدسة تقوم بالتقريب الفعلي حتى60X -دون فقدان لأي تفاصيل- عن طريق تحركها داخل الهاتف صعودا وهبوطا مثل الكاميرات الاحترافية.

وتعمل الكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/1.8 ومستشعر سامسونج GW1،

الذي يقوم بتجميع وحدات البكسل الذكية (4x1( في Quad Bayer، حيث تجمع بين أربع وحدات بكسل متجاورة في بكسل واحد بحجم 1.6 ميكرو متر، مما يعزز دقة وجودة الصورة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

فيما تأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.4 وهي مخصصة لعمل الـ Zoom الذي يصل إلى 60X، كما يعمل التثبيت البصري للصورة (OIS) على تثبيت المعاينة المكبرة مما يجعل من السهل التقاط صور واضحة ونقية حتى من مسافة 100 متر بدون ضياع أي من تفاصيل الصورة.

حيث ان كاميرا realme X3 SuperZoom تأتي بفتحة عدسة f / 2.3، ودقة 8 ميجا بكسل، وبزاوية عريضة للغاية مع مجال رؤية 119 درجة، وبضغطة واحدة يمكنك التبديل إلى وضع الزاوية الواسعة، لالتقاط صور أكثر روعة ووضوح للمناظر الطبيعية والهندسة المعمارية والمجموعات الكبيرة.

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لم تنسىrealme أهمية تصوير الأشياء الصغيرة، حيث تتيح عدسة الماكرو الفائقة بالكاميرا الخلفية الرابعة للمستخدمين تصوير الأشياء متناهية الصغرلاكتشاف جمال العالم الصغير، حيث يمكنك التصوير من مسافة 4 سم لتحصل على صورة نقية واضحة مليئة بالتفاصيل التي قد لا تستطيع رؤيتها بالعين المجردة.

«السيلفي» أصبح موضة التصوير في العصر الحالي، ولذلك عززت realme الهاتف الذكي realme X3 SuperZoom بكاميراتين أماميتين، الأولى بدقة 32 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/2.5 بمستشعر سوني IMX616، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra-Wide للتصوير العريض، تدعمان تصوير فيديوهات بجودة 1080 P / 4K فائق الجودة مع خاصية منع الاهتزاز أثناء التصوير. بما يجعل realme X3 SuperZoom هو الاختيار الأفضل للباحثين عن كاميرا حصرية فائقة الجودة تجعله قادرا على التقاط صورا مليئة بالتفاصيل من مسافة بالأضافة إلى جودة الإضاءة.

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