التفاح.. فوائد عديدة وأضرار خطيرة

رغم أن التفاح يتمتع بفوائد صحية عديدة إلا أن واحدة متوسطة الحجم تعادل قطعة خبز بِسُمك سنتيمتر واحد، لذا فإن الاستهلاك المفرط لهذه الفاكهة غير آمن للأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري.

ويوصي الأطباء بتناول من 2 إلى 4 تفاحات يوميًا بعد الوجبة الرئيسية للأصحاء، ما يساعد على تجنب جوع الأكسجين ومشاكل القلب والأوعية الدموية، بحسب إخصائيي التغذية وأطباء الغدد الصماء.





وقالت طبيبة الغدد الصماء زالينا جوسوفا لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "أكبر ميزة للتفاح هي أن هذه الفاكهة تحمل الرقم القياسي لمحتوى الحديد. والحديد ضروري لتكوين الدم، للحفاظ على عدد كاف من خلايا الدم الحمراء، الجزء الأحمر من دمنا الذي يحمل الأكسجين، ويغذي الأعضاء والأنسجة. وهذه هي الوقاية من جوع الأكسجين، وهو أمر مهم جدًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القصبات الرئوية وأمراض القلب والأوعية الدموية".





وبحسب طبيبة الغدد الصماء، يعد قشر التفاح مفيدا جدا، حيث يحتوي على مواد كيميائية نباتية لها تأثيرات مضادة للالتهابات، كما يحتوي على البكتين الذي يساعد على تحسين الهضم. بالإضافة إلى ذلك، فإن العناصر الدقيقة والفيتامينات "التي يوفرها" التفاح تساعد في الحفاظ على الجلد والأظافر والشعر في حالة جيدة.

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وأضافت جوسوفا: "تحتوي بذور هذه الفاكهة على كمية كبيرة من اليود. ومع ذلك، يوجد حمض الهيدروسيانيك هنا أيضًا. ويعتقد أنه لا ينبغي تناول أكثر من 3 أو 4 تفاحات يوميًا بأي حال من الأحوال".

وأشارت الطبيبة: "في الواقع، يعتبر التفاح من الأطعمة عالية السعرات الحرارية، لأنه يحتوي على الفركتوز، الذي يمر عبر الكبد، ويتحول إلى سكروز. لذا فإن الإفراط في تناول التفاح أمر غير مرغوب فيه لمرضى السكري والسمنة".





ويحذر اختصاصي التغذية ألكسي كالينشيف من أنه من الأفضل تجنب شرب عصائر الفاكهة بسبب ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم، وهو مؤشر نسبي لتأثير الكربوهيدرات على التغيرات في مستويات السكر في الدم.

وقال: "غالبًا ما توجد أصناف يمكنك تناولها بهدوء تام، دون عواقب غير سارة. التفاح الحامض له مضاعفات خطيرة في تفاقم التهاب المعدة المزمن. كما أنه يدمر المينا بسبب الأحماض. بشكل عام، في يوم واحد، وعادة ينصح بتناول تفاحتين أو 4 تفاحات في عدة وجبات، ولكن بعد الأكل لا على معدة فارغة".



