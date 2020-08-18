تسوق في أمان.. 10 إرشادات قبل زيارة المول

بعد امتناع دام أشهرا، عاد الكثيرون إلى زيارة مراكز التسوق التي فتحت أبوابها من جديد ضمن خطط العودة التدريجية للحياة الطبيعية للتعايش مع فيروس "كوفيد-19".



وبالتزامن مع استئناف العمل في المراكز الاقتصادية والترفيهية، أطلقت بعض الدول حملات توعوية لحض المواطنين على الالتزام بإجراءات الوقاية، منها دولة الإمارات التي أطلقت حملة "التزم.. لننتصر"، بينما لجأت دول أخرى للتوعية اليومية عبر وزارات الصحة والجهات المختصة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

نصائح التسوق





الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى في مصر، تحدثت عن أهمية الابتعاد عن الأماكن المغلقة أو المزدحمة قدر الإمكان، ورأت أن من الأفضل انتقاء مراكز التسوق التي يوجد بها مناطق مفتوحة كونها أكثر أمانا.

وقالت محفوظ لـ"الخليج 365: "إذا اضطررنا للدخول إلى أماكن مغلقة لا بد من اختيار التي تسمح بوجود 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، فضلا عن التزامها بالإجراءات الاحترازية المتبعة عالميا".

وقدمت الطبيبة المختصة مجموعة من النصائح لمرتادي مراكز التسوق:

- الابتعاد عن أماكن التزاحم وأوقات الذروة.

- عدم البقاء داخل الأماكن المغلقة مدة طويلة.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة مترين.





- غسل الأيدي جيدا أو تطهيرها طوال فترة زيارة المول خاصة قبل لمس الوجه.

- الامتناع عن دخول المول حال الشعور بأي أعراض تنفسية أو حمى.

- انتقاء أماكن تناول الطعام بحيث تكون ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

- الأكل في أدوات الطعام أحدية الاستخدام.

- ارتداء الكمامة طوال فترة البقاء داخل المول وأثناء قياس الملابس.

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- اختيار الملابس ذات الرقبة الواسعة أثناء القياس للحيلولة دون لمس الوجه.

- غسل الملابس الجديدة وكيها قبل ارتدائها.

التخلص من الكمامة





الطبيبة المختصة شددت على أهمية ارتداء الكمامة خلال التسوق، وقالت إنها تلعب دورا محوريا في عدم التقاط العدوى، وقدمت مجموعة نصائح تتعلق بارتدائها في الأماكن المغلقة، وهي:

- لا تستخدم أكثر من 6 ساعات.

- لا تُخلع أو توضع على الذقن ثم يعاد تغطية الأنف والفم بها ثانية، لأنها تتلوث وبالتالي تزيد خطورة نقل الفيروس.

- عدم رش الكمامة بكحول لما قد يحدث من مشاكل صدرية.

- إذا ابتلت الكمامة من العرق أو الإفرازات لا تستخدم ثانية؛ خوفا من النمو البكتيري.

لمس الحيوانات





بشكل عام، ينصح الخبراء بتجنب استخدام الأشياء الشخصية خارج المنزل خاصة عند الذهاب للتسوق؛ لتجنب تلوثها ومن ثم نقل الفيروس لداخل المنزل، وقدموا النصائح التالية:

- الحرص على النظافة التنفسية وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس بمنديل.

- عدم لمس الحيوانات الحية والأسطح التي تلامس تلك الحيوانات بأسواق المنتجات الحية.

- تجنب تناول الأطعمة النيئة أو غير المطهوة جيدا.

- اللجوء للتسوق الإلكتروني إن أمكن.



