إنفوجراف.. كيف تحمي طفلك من كورونا في صالونات الحلاقة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/8/18 01:50 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/8/18 01:50 م بتوقيت أبوظبي

تشغل مرافقة الأبناء إلى صالونات الحلاقة بال الكثير من العائلات في العالم، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. واعتمدت العديد من الجهات الحكومية والهيئات الصحية العالمية جملة من الإجراءات الجديدة ألزمت أصحاب الصالونات والعاملين بها بضرورة التقيد بها لمنع تفشي الفيروس وحماية الزبائن، خاصة الأطفال. الإنفوجراف التالي يستعرض أهم الإجراءات لحماية طفلك من كورونا في صالونات الحلاقة..



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