شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الصفيحة الجليدية في جرينلاند ذابت بسبب تغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقول العلماء إن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في ذوبان الأنهار الجليدية حول الكوكب، وقد يكون ثاني أكبر كتلة جليدية في العالم قد تجاوز الآن نقطة اللاعودة. ووفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Communications Earth & Environment الأسبوع الماضي فقدت الأنهار الجليدية في جرينلاند الكثير من جليدها لدرجة أن تساقط الثلوج السنوي لا يكفي لتجديدها.

يقول الباحثون إنه حتى لو تمت السيطرة على تغير المناخ اليوم، فإن الغطاء الجليدي سيستمر في الذوبان. وقالت ميكاليا كينج، المؤلف الرئيسي للورقة والباحثة في مركز بيرد بولار وأبحاث المناخ بجامعة ولاية أوهايو: «لقد بحثنا في ملاحظات الاستشعار عن بعد لدراسة كيفية اختلاف تصريف الجليد وتراكمه». واضافت: «ما وجدناه هو أن الجليد الذي يتم تصريفه في المحيط يتجاوز بكثير الثلج الذي يتراكم على سطح الغطاء الجليدي». واستعرضت كينج وباحثو الجامعة بيانات الأقمار الصناعية على مدى عقود من الزمن والمتعلقة بأكثر من 200 نهر جليدي عبر الصفيحة الجليدية في جرينلاند، والتي تعد وفقًا للدراسة «أكبر مساهم في ارتفاع مستويات سطح البحر» بسبب ذوبانها المتسارع.

بينما وجد الباحثون أن الغطاء الجليدي ظل مستقرًا طوال الثمانينيات والتسعينيات، بدأ الذوبان يتسارع في مطلع الألفية. على مدى العقد الماضي، بدأت الأنهار الجليدية تفقد المزيد من الجليد خلال أشهر الصيف (500 جيجا طن كل عام) مما يمكن أن يعيده تساقط الثلوج في الشتاء. وأوضحت كينج: «كانت الأنهار الجليدية حساسة للذوبان الموسمي طالما تمكنا من مراقبتها، مع حدوث طفرات في تصريف الجليد في الصيف». «ولكن ابتداءً من عام 2000، تبدأ في فرض ذلك الذوبان الموسمي على خط أساس أعلى لذلك تتكبد المزيد من الخسائر.» وقال إيان هوات، عالم الجليد والمؤلف المشارك للورقة البحثية: «لقد أدى تراجع الأنهار الجليدية إلى وضع ديناميكيات الغطاء الجليدي بأكمله في حالة دائمة من الضياع». وأوضح «حتى لو ظل المناخ كما هو أو حتى يصبح أكثر برودة قليلاً، فإن الغطاء الجليدي لا يزال يفقد كتلته.»

ذكر موقع بيزنس انسايدر انه قد تختفي الأنهار الجليدية في جرينلاند بحلول عام 3000، مما يتسبب في ارتفاع المحيطات بمقدار 23 قدمًا عبر الكوكب. وأوضح الباحثون أنه مع استمرار ارتفاع مستويات المحيطات، ستكون هناك نقاط تحول أخرى سيتم تجاوزها. وقال هوات لشبكة CNN: «لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة ولكن من الواضح أن هناك المزيد في المستقبل». «بدلاً من أن نكون نقطة تحول واحدة انتقلنا فيها من صفيحة جليدية سعيدة إلى صفيحة جليدية تنهار سريعًا.

في حين أن عكس مصير الأنهار الجليدية قد يكون مستحيلًا، قالت كينج إن دراسة آثار تغير المناخ ستساعدنا في الاستعداد للمستقبل القادم. وقالت لولاية أوهايو نيوز: «من الجيد دائمًا معرفة المزيد عن البيئات الجليدية لأننا لا نستطيع إلا تحسين توقعاتنا لمدى سرعة تغير الأشياء في المستقبل». ويمكن أن يساعدنا ذلك فقط في استراتيجيات التكيف والتخفيف. كلما عرفنا أكثر، كان بمقدورنا الاستعداد بشكل أفضل «. وكانت بدأت سلسلة من الدراسات في العام الماضي لدحض أي مزاعم بأن درجات الحرارة المتزايدة التي شوهدت خلال القرن الماضي هي ببساطة جزء طبيعي من دورة الطبيعة.

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