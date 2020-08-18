شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مضاعفاته.. فيروس كورونا يؤدى لإصابة الأطفال بمرض السكر من النوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة حديثة نشرتها صحيفة" Independent" اليوم، أن فيروس كورونا يمكن أن يكون يؤدى إلى الإصابة بمرض السكرى من النوع الأول لدى الأطفال، بعد أن وجدت أن بعض المستشفيات شهدت ضعف عدد المرضى الصغار الذين يعانون من هذه الحالة مقارنة بالمستوى الطبيعى.

وقالت صحيفة" Independent"، تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن مرض المناعة الذاتية، الذى يثبط قدرة الجسم على إنتاج الإنسولين، قد يتطور جنبًا إلى جنب مع فيروس كورونا.

ومع ذلك، يقول باحثون في إمبريال كوليدج لندن، إنهم ربما وجدوا أول دليل على وجود صلة محتملة بين الاثنين، بعد دراسة على الأطفال فى 4 مستشفيات تابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانيـة فى شمال غرب لندن، والتى شهد بعضها ارتفاعات كبيرة فى قبول مرضى السكرى.

قالت الدكتورة كارين لوجان، من إمبريال كوليدج، يُظهر تحليلنا أنه خلال ذروة وباء فيروس كورونا، كان عدد الحالات الجديدة من مرض السكرى من النوع الأول لدى الأطفال مرتفعًا بشكل غير عادي في اثنين من المستشفيات في شمال غرب لندن مقارنة بالسابق، وعندما حققنا أكثر، كان بعض هؤلاء الأطفال مصابين بفيروس كورونا النشط أو سبق أن تعرضوا للفيروس.

وأضافت الدكتورة كارين لوجان، نعتقد أن هذه الدراسة هي الأولى التي تظهر وجود صلة محتملة بين فيروس كورونا Covid-19 وتطور مرض السكري من النوع 1 لدى بعض الأطفال.

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وأضافت، اقتصرت دراستنا على منطقة واحدة فى المملكة المتحدة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان هناك رابط نهائي بين الاثنين، ولكن في الوقت نفسه نأمل أن يدرك الأطباء هذا الرابط المحتمل، موضحة أنه عند تقييم الأطفال بين بداية الإغلاق في 23 مارس و 4يونيو، وجد الباحثون أن عدد الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع الأول، قد زاد فى وحدتين مقارنة بالعام السابق، حيث أبلغ كل منهما عن 10 حالات.

عادةً ما يتوقع أن ترى ما بين حالتين و4 حالات خلال الفترة الزمنية.

بينما ظلت الأرقام مستقرة في المستشفيات الأخرى، من بين 30 طفلًا تم تشخيص إصابتهم بالنوع الأول من مرض السكري في ذروة الوباء، ثبتت إصابة خمسة بالفيروس.

وحوالي 70 %من الأطفال المصابين بمرض السكري يعانون من الحمض الكيتونى السكرى "DKA" وهو اختلاط خطير يؤدى إلى تراكم الكيتونات إلى مستويات خطيرة فى الجسم.

وجدت الدراسة المنشورة في مجلة "Diabetes Care "، أن 50% من حالات الحمض الكيتونى السكرى لوحظ أنها "شديدة" وتمثل نسبة أعلى بكثير من المعتاد.

وأضافت لوجان، يبدو أن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بحالات خطيرة من فيروس كورونا "Covid-19 "، ومع ذلك، نحن بحاجة إلى النظر فى المضاعفات الصحية المحتملة بعد التعرض لفيروس كورونا عند الأطفال.