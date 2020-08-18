"FDA" تحذر من اختبار"ثيرمو فيشر" لفيروس كورونا لإظهاره نتائج خاطئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، من اختبارات فيروس كورونا التي أجرتها شركة " Thermo Fisher"، لأنها تظهر نتائج سلبية خاطئة، وإيجابية كاذبة، من مجموعة TaqPath لفيروس كورونا COVID-19

وأوضحت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هذا الاختبار يواجه مشكلتين، الأولى: لم يخلط الاختبار العينات في المحلول جيدًا بما يكفي، الأمر الذي أدى إلى نتائج إيجابية خاطئة.

الثانية: البرنامج الذي يتم تشغيل الاختبارات عليه قديم، مما يؤدي أيضًا إلى إرجاع نتائج غير حاسمة.

وقالت شركة ثيرمو فيشر " Thermo Fisher "، أنها قامت بتحديث التعليمات الخاصة بها فيما يتعلق بالطرد المركزي، والبرامج المناسبة لها، موضحة أنه تم الكشف عن أكثر من 100 اختبار تم استخدامها في ولايتي" كونيتيكت وكنتاكي" بأنها نتائج إيجابية خاطئة.

أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، تحذيرًا من أن مجموعة أدوات اختبار فيروس كورونا قد تعرض "نتائج غير دقيقة".

في 13 مارس ، أصدرت الهيئة الأمريكية (FDA) تصريحًا للاستخدام الطارئ للمجموعة من قبل شركة ثيرمو فيشر Thermo Fisher ، ومقرها ماساتشوستس، لاستخدامها فقط فى المختبرات.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تصميم الاختبار لاكتشاف الحمض النووي من فيروس كورونا فى عينات الجهاز التنفسي العلوى، مثل مسحات الأنف.

ووفقًا لشركة ثيرمو فيشر Thermo Fisher ، يمكن لمجموعة واحدة اختبار ما يصل إلى 94 عينة وإرجاع النتائج فى أقل من أربع ساعات، ومع ذلك، تلقى المسؤولون العديد من شكاوى المستهلكين بعدم الدقة في النتائج نتيجة وجود مشاكل تتعلق بالاختبار.

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تقول الهيئة الأمريكية، إن عدم خلط المسحة بالمحلول جيدًا بما يكفي يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة.

في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة العامة في ولاية كونيتيكت أنه بين 15 يونيو و 17 يوليو، أرجع الاختبار 90 نتيجة إيجابية زائفة على الأقل.

قال الدكتور ديدري جيفورد، القائم بأعمال مفوض إدارة الصحة العامة، إن جميع الاختبارات المتأثرة تقريبًا تم أخذها من دور رعاية المسنين.

يقول المسؤولون إن شركة ثيرمو فيشر Thermo Fisher Scientific قامت بتحديث التعليمات حول كيفية استخدام مجموعة أدواتهم لتقليل مخاطر النتائج غير الدقيقة.

وكتبت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، أن "التعليمات الحديثة المتعلقة بتقنية الاختبار وآلية استخدامه مهمة لكل من المختبرات التى تجرى الاختبار، وفقًا لتعليمات الاستخدام المصرح بها.

في منتصف يوليو، كشفت جامعة كنتاكي للرعاية الصحية أنها حددت 26 اختبارًا إيجابيًا كاذبًا من الشركة بسبب مشكلة في البرامج.

وكتبت الهيئة على موقعها على الإنترنت: "تعمل ثيرمو فيشر، وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، فى مجال الصحة العامة لحل هذه المشكلات.

ستواصل الهيئة، على إبقاء طاقم المختبرات الطبية، ومقدمى الرعاية الصحية، والمصنعين والجمهور على اطلاع بالمعلومات الجديدة أو الإضافية.

في الولايات المتحدة، هناك أكثر من 5.4 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 170 ألف حالة وفاة.