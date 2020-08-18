شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبارات التجريبية لسرعة ستارلينك تصل إلى 60 ميجابت في الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد شركة سبيس إكس لإطلاق ستارلينك، ولكن السؤال الكبير الذي يواجه خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية هو مدى السرعة التي تعمل بها في العالم الحقيقي. وظهرت بالفعل بعض بيانات اختبار السرعة التي تُظهر أن ستارلينك يمكنها تقديم سرعات تنزيل من 11 ميجابت في الثانية إلى 60 ميجابت في الثانية. وبحسب موقع Mashable حاول بعض مستخدمي الإصدار التجريبي تجربة ستارلينك على موقع ويب Ookla's Speedtest. وهو مملوك لشركة Ziff Davis، الشركة الأم لـ PCMag.com.

ويشير Ars Technica، ان المستخدمون على Reddit (مجتمع أخباري على الإنترنت) يتوجهون إلى موقع Ookla على الويب ورصدوا حوالي عشرة اختبارات سرعة مسجلة في ستارلينك. وأظهرت الاختبارات، التي أجريت في الغالب في وقت سابق من هذا الشهر، أن شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية كانت قادرة على توفير سرعات تنزيل تبلغ 42.8 ميجابت في الثانية عند متوسطها معًا. ومن ناحية أخرى، تراوحت سرعات التحميل من 4.5 ميجابت في الثانية إلى 17.7 ميجابت في الثانية. وتم إجراء جميع الاختبارات تقريبًا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، باستثناء ثلاثة اختبارات والتي أجريت في سياتل واشنطن. وبالنسبة لوقت الاستجابة، تراوحت الاختبارات بين 20 مللي ثانية وصولاً إلى 94 مللي ثانية.

ومن الواضح ان اختبارات السرعة أقل بكثير من هدف سبيس اكس وهو توفير سرعات إنترنت 1 جيجابت في الثانية. ومع ذلك، يشير العديد من المستخدمين في منتدى ستارلينك على Reddit إلى أن سرعة التنزيل التي تبلغ 15 ميجابت في الثانية ستكون بمثابة تحسن كبير على النطاق العريض الذي يستخدمونه حاليًا. وفي الولايات المتحدة، تتمتع المناطق الريفية على وجه الخصوص بسرعات إنترنت بطيئة، حيث تصل إلى 7 ميجابت في الثانية أو أقل بكثير. من المهم ملاحظة أن شبكة ستارلينك الفضائية لا تزال قيد الإنشاء، لذا من المحتمل أن تتحسن السرعات ووقت الاستجابة بمرور الوقت.

وبالنسبة إلى ما إذا كانت اختبارات السرعة حقيقية، قال موقع Ookla لـ PCMag: «يبدو أن هذه الاختبارات شرعية. بشكل عام، يتم فحص المعلومات المتعلقة بالاتصال المرئي للمستخدم أثناء الاختبار بدقة من قبل فريق ضمان الجودة (QA) لدينا».

جدير بالذكر ان سبيس إكس أطلقت حوالي 600 قمر صناعي في المدار لتشغيل ستارلينك. لكن الهدف هو إطلاق آلاف أخرى في نهاية المطاف لتوفير تغطية النطاق العريض العالمية. وتخطط الشركة لبدء اختبار تجريبي عام للمستخدمين المهتمين في الأسابيع المقبلة قبل الشروع في إطلاق رسمي في وقت لاحق من هذا العام.

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