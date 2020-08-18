شكرا لقرائتكم خبر عن معهد أمصال الهند يطلق المرحلة الثانية من تجارب لقاح أكسفورد الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد أمصال الهند(SII) عن بدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح لفيروس كورونا الذى طورته جامعة أكسفورد هذا الأسبوع، وفقًا لبيان رسمى من المعهد والذى دخل فى شراكة مع شركة الأدوية البريطانية العملاقة AstraZeneca لتصنيع لقاح أكسفورد المرشح ChAdOx1، وستبدأ التجارب وقد حصلت على إذن من هيئة الأدوية الهندية لإجراء المرحلة 2/3 من التجارب السريرية فى الهند.

وفقًا للتقرير لصحيفة timesnownews ستبدأ تجارب لقاح كورونا من أكسفورد في مستشفيين في مومباي ومستشفي KEM و Nairاللذان بدآ الإجراءات الأولية للدراسة في وقت سابق ، تم الكشف عن أن معهد أمصال الهند قد اختار 10 مراكز في جميع أنحاء البلاد لإجراء تجارب اللقاح ، على أن يسمىCovishied في الهند، قالت الشركة إن لقاح كوفشيلد سيكون بسعر 224 روبية للجرعة في الهند.

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وأظهر ChAdOx1 نتائج مشجعة فى التجارب البشرية المبكرة. وأظهرت نتائج تجربة المرحلة 1/2 المنشورة في المجلة العلميةThe Lancet ، أن اللقاح يحفز استجابات مناعية قوية في كلا الجزأين من الجهاز المناعي ولا يظهر أي مخاوف مبكرة تتعلق بالسلامة. يقوم الباحثون حاليًا بتقييم ما إذا كان اللقاح سيكون فعالًا في مكافحة فيروس كورونا.

وفي جميع أنحاء العالم تتم دراسة ما يقرب من 200 لقاح لمكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد ، مع العديد من المرشحين في المرحلة النهائية من الاختبارات السريرية.