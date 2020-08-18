شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حيوان "المنك" فى مزرعتين بولاية يوتا الأمريكية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الزراعة الأمريكية "USDA" أن حيوانات المنك فى مزرعتين فى ولاية يوتا أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، وهى أول حالة مؤكدة من هذا القبيل فى الحيوان فى البلاد، وذلك وفقا لموقع "USDA".

وقالت الوزارة إن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحيوانات أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاختبارات أجريت بعد نفوق أعداد كبيرة بشكل غير معتاد من حيوانات المنك فى المزارع.

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وأضافت أن الحيوان، الذى يتم تربيته من أجل فرائه، من المعروف أنه معرض للإصابة بفيروس كورونا، بعد العثور على المنك الذى يحمل الفيروس فى 4 من 155 مزرعة فى هولندا.

وأصبحت قطتان فى نيويورك، أول حيوان أليف فى الولايات المتحدة فى أبريل يصاب بفيروس كورونا، على الرغم من عدم وجود دليل على قيام الحيوانات الأليفة بنشر الفيروس إلى البشر.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية أنه لا يوجد دليل حاليًا على أن الحيوانات، بما في ذلك المنك، تلعب دورًا فى انتشار الفيروس للإنسان، موضحة أن المعلومات المحدودة، وتظهر انخفاض خطر انتشار فيروس كورونا التاجي إلى البشر من الحيوانات، لكن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لتحديد ما إذا كان يمكن للحيوانات أن تلعب دورًا فى انتشار الفيروس.