شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تطرح لقاح كورونا أبريل المقبل.. والرئيس المكسيكى أول المتطوعين لتجربته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مارثا ديلجادو، نائبة وزير الخارجية المكسيكية، إن البلاد ستحتاج إلى ما يصل إلى 200 مليون جرعة من لقاح كورونا، وإنه إذا اختتمت ما يسمى بتجارب المرحلة الثالثة بنجاح، فقد تكون الجرعات الأولى متاحة بحلول أبريل من العام المقبل 2021.

وكان قد كشف الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه سيتطوع ليكون من بين أول من يجرب اللقاح الروسى لفيروس كورونا إذا ثبتت فاعليته، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأثار قرار موسكو بالموافقة على اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس من الشهر الجارى، وإنتاج الدُفعات الأولى منه بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية مخاوف بعض العلماء الذين يعتقدون أن نحو 10% فقط من التجارب السريرية ناجحة، وقال بعض العلماء إنهم يخشون من أن روسيا ربما تضع هيبتها قبل السلامة.

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وقال لوبيز أوبرادور "سأكون أول من يتم تطعيمه"، فى غضون ذلك، يستمر سباق اللقاحات العالمى، فقد دخلت حكومتا المكسيك والأرجنتين في شراكة مع شركة الأدوية AstraZeneca Plc لإنتاج اللقاح.

أبلغت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين عن 3571 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و 266 حالة وفاة إضافية ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 525733 ألف حالة إصابة و 57023 حالة وفاة.

وقالت الحكومة المكسيكية إن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا، من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة التي تم تسجيلها.