شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيروس كورونا لا يظهر أثناء الحمل أي تأثير على بنية المشيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة نُشرت على خادم ما قبل الطباعة medRxiv خلال الشهر الجارى، أن المشيمة عند النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا 2 (-CoV-2) لا تظهر أي علامات غريبة يمكن أن يعزى إلى العدوى.

لا يزال جائحة COVID-19 الحالي ينتشر في أجزاء كثيرة من العالم ، حتى في الوقت الذي تهدد فيه الموجات الثانية بعض البلدان التي حققت درجة من السيطرة في الفاشيات الأولى. سبب الوباء هو فيروس كورونا الجديد SARS-CoV-2 ، الذي يحتوي على بروتين سبايك مميز.



الحمل وفيروس كورونا

الفيروس والحملوفقا للدراسة، فأن الموقع الرئيسي للإصابة بهذا الفيروس هو الجهاز التنفسي، لكن الأبحاث الحديثة تظهر أنه قادر أيضًا على إصابة الأعضاء الأخرى، فحوالي 1٪ من مرضى COVID-19 يصابون بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة (ARDS) ، والتي تتطلب رعاية طبية مكثفة وقد تكون قاتلة في بعض الأحيان. الفيروس والحملوفقا للدراسة، فأن الموقع الرئيسي للإصابة بهذا الفيروس هو الجهاز التنفسي، لكن الأبحاث الحديثة تظهر أنه قادر أيضًا على إصابة الأعضاء الأخرى، فحوالي 1٪ من مرضى COVID-19 يصابون بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة (ARDS) ، والتي تتطلب رعاية طبية مكثفة وقد تكون قاتلة في بعض الأحيان.

تشير دراسة سابقة إلى أن خطر حدوث مضاعفات يكون أكثر أهمية في الحمل مع COVID-19 وأن هؤلاء النساء لديهن احتمالات أعلى للإصابة بأعراض تتطلب دخول المستشفى. كما أنهن أكثر عرضة للمطالبة بالدخول في وحدة العناية المركزة والتهوية الميكانيكية ، مقارنة بالنساء غير الحوامل، و من المحتمل أن يؤثر ضعف وظيفة الجهاز التنفسي على الأوكسجين الأم والجنين أثناء الحمل.



أمراض المشيمة في الحملتهدف الدراسة الحالية إلى تحديد أمراض المشيمة في حالات الحمل، حيث أكدت الأم الإصابة بفيروس كوفيد -19، والمشيمة هي العضو الرئيسي الذي يحدث فيه التبادل بين الأم والجنين ، بما في ذلك وظيفة الرئتين والكليتين في الكائن الحي البالغ، حيث تم إثبات عدوى المشيمة لدى بعض النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا. أمراض المشيمة في الحملتهدف الدراسة الحالية إلى تحديد أمراض المشيمة في حالات الحمل، حيث أكدت الأم الإصابة بفيروس كوفيد -19، والمشيمة هي العضو الرئيسي الذي يحدث فيه التبادل بين الأم والجنين ، بما في ذلك وظيفة الرئتين والكليتين في الكائن الحي البالغ، حيث تم إثبات عدوى المشيمة لدى بعض النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا.

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أشارت الدراسات السابقة إلى زيادة وجود تشوهات مثل تشوهات الشرايين الساقطية وأنواع أخرى من سوء تسريب الأوعية الدموية للأم (MVM)، وكذلك الجلطات تحت المشيمة ، في مشيمة الثلث الثالث من النساء اللائي كن إيجابيات لـ SARS-CoV-2 .





لا توجد خصائص مرضية مهمة لـ COVID-19الدراسة الحالية كانت عبارة عن دراسة حالة وضوابط بأثر رجعي ، باستخدام المشيمة التي تم الحصول عليها في الفترة من 1 أبريل إلى 24 يوليو 2020.

تم إجراء كل من الفحص الإجمالي والميكروسكوب للمشيمة المختارة. وجد المحققون أنه لم يتم العثور على أمراض جسيمة أو مجهرية زائدة في مجموعة الدراسة .

ولم يكن وزن المشيمة ونسبة وزن الجنين / المشيمة مختلفين بشكل كبير في الدراسة ومجموعات المراقبة، حيث تعتبر نسبة وزن الجنين / المشيمة علامة على وظيفة المشيمة الفعالة.

خلص الباحثون إلى أنه على عكس الدراسات السابقة ، لا يوجد دليل على أي أمراض معينة في المشيمة مأخوذة من نساء مصابات بفيروس SARS-CoV-2 في أواخر الحمل. وبالتالي ، يقولون ، إن الحمل المعقد مع COVID-19 خلال الثلث الثالث من الحمل ليس له تأثير واضح على بنية المشيمة وعلم الأمراض. نحن لا نستبعد حدوث تأثير أكبر إذا حدثت العدوى في وقت مبكر من الحمل ". يقترحون أيضًا أن السكان من مناطق أخرى قد يظهرون استجابات مشيمة مختلفة مقارنة بتلك الموجودة في الدراسة الحالية ، نتيجة للاختلافات في عدد المرضى.