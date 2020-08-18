خلطة لتنحيف البطن في يومين بحزام الخل والغريب فروت   

يمكن تحضير خلطة لتنحيف البطن في يومين في المنزل. ويحتاج هذا الى توفير بعض المكونات الطبيعية سهلة المنال ومنها مثلاً خل التفاح والغريب فروت اللذين يساهمان في حرق الدهون بسرعة قياسية. وهما يساعدان بذلك على نحت الجسم والتخسيس في مدة قصيرة. ولهذا ينصح باستخدامهما من اجل اعداد حزام تنحيف من خلال خلطة فعالة لتنحيف البطن في يومين فقط.

خلطة حزام الخل والغريب فروت



يعتبر هذا الحزام اسهل خلطة لتنحيف البطن في يومين. ومن المهم ان يتم تطبيقه بطريقة صحيحة من اجل تحقيق النتيجة في مدة قصيرة جداً. وهو يحتوي على العديد من المكونات الفعالة في ما يتعلق بنسف الدهون وهي خل التفاح وبودرة الطحالب والغريب فروت والطيبن الابيض وزيت اللوز او زيت الزيتون اضافة الى زيت اللافندر وزيت الشمر وزيت الزعتر الاساسي.

المقادير



كوبان متوسطا الحجم من خل التفاح

نصف كوب من بودرة الطحالب

نصف كوب من الطين الابيض

كوبان من زيت اللوز او زيت الزيتون

8 نقاط من زيت اللافندر وزيت الشمر وزيت الزعتر الاساسي

الخطوات



1 يتم خلط كل المكونات معاً بشكل تدريجي من اجل الحصول على مزيج متجانس من دون تكتلات.

2 قبل تطبيق الحزام على منطقة البطن يجب اولاً تجربته على ظاهر اليد للتحقق من ردة فعل البشرة وما اذا كانت تعاني من الحساسية بسبب تأثرها ببعض المكونات.

3 كذلك من الافضل ان يتم تقشير البشرة من اجل تخليصها من الخلايا الميتة والبقايا الضارة ولجعل الحزام اكثر فعالية. وبعد هذا يجب غسلها بالماء الدافئ وتجفيفها بلطف.

4 بعد هذا يمكن مد طبقة سميكة من المزيج على كامل مساحتها ثم تغليفها بطبقات عدة من النايلون المخصص لحفظ الطعام.

5 يترك الحزام حول البطن لمدة لا تقل عن ساعة واحدة. بعد ذلك يتم نزع النايلون وغسل المنطقة بالماء الفاتر. ومن الممكن البدء بملاحظة النتيجة منذ اليوم التالي. ومن اجل الحصول على بطن مسطح وخال من التكتلات الدهنية تماماً من المفيد تكرار تطبيق الوصفة مرتين اسبوعياً.

كذلك يمكن الاعتماد على خلطة مشروب خل التفاح والغريب فروت ويحتاج تحضيره الى هذين المكونين مع مكونات اخرى طبيعية مثل العسل وعصير الليمون.

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المقادير



- ملعقتا طعام من خل التفّاح

- ملعقة طعام من العسل

- - كوب من عصير الغريب فروت الطازج

- نصف كوب من عصير الليمون

الخطوات



1 تمزج كل المكونات جيداً حتى تتحول الى مشروب متجانس وخال من البقايا القاسية.

2 من اجل الاستفادة من خصائص المكونات من المفيد تناول المشروب مرتين يومياً قبل 15 دقيقة من موعدي وجبتي الغداء والعشاء.

3 ويمكن هذه الوصفة ان تساعد على الحصول على النتجية في يومين. ولمزيد من الفائدة ينصح بتكرارالاعتماد على خلطة الخل والغريب فروت لتنحيف البطن لمدة لا تقل عن اسبوعين. ومن المفيد اخذ قسط من الراحة لمدة اسبوع قبل معاودة تطبيق الوصفة. وفي موازاة ذلك يجب تناول الاطعمة الصحية والتخلي عن تناول المأكولات الغنية بالدهون والسكر مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

