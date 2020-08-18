كورونا حول العالم.. إصابات جديدة في الصين وأمريكا تتصدر الوفيات

يواصل فيروس كورونا المستجد التفشي عالميا، مسجلا إصابات جديدة في صفوف مختلف الأعمار والدول.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات بالفيروس تجاوز 21 مليونا و882 ألف حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين يقترب من 13.9 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 775 ألفا.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والمملكة المتحدة.







كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.





الصحة العالمية تحذر الشباب

وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي بمنظمة الصحة العالمية، تاكيشي كاساي، إن انتشار فيروس كورونا يقوده بشكل متزايد أشخاص أعمارهم بين العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات ولا يدرك كثيرون أنهم أصيبوا بالعدوى.

وأكد كاساي: "هذا يزيد من مخاطر التداعيات على الفئات الأكثر ضعفا: كبار السن والمرضى الذين يتلقون رعاية طويلة الأمد والذين يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان ومناطق محرومة".





إصابة وزير الداخلية الهندي

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 55 ألف و79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى مليونين و 701 ألف و604 حالات، حيث تم تسجيل 876 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 51 الف و797 حالة.



وجرى نقل وزير الداخلية آميت شاه للمستشفى الثلاثاء، بعدما اشتكى من "الإرهاق وألم في الجسم خلال الأربعة أيام الماضية" بحسب ما قاله مستشفى حكومى في بيان.





زيادة إصابات ووفيات أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 654 إلى 169350 حالة، بينما بلغ مجمل الإصابات 5 ملايين و382 ألفا و125 بزيادة 41893 حالة عن الإحصاء السابق.

يأتي ذلك بينما ارتفع مجمل الوفيات بنسبة 2% إلى نحو 7400 شخص الأسبوع الماضي، بينما انخفضت الحالات الجديدة للأسبوع الرابع على التوالي، بحسب إحصاء رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.

وسجلت البلاد 360 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/ آب، في انخفاض عن الذروة الأسبوعية التي تجاوزت 468 ألفا في منتصف يوليو/ تموز المنقضي.

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٢٢ إصابة في الصين

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي وهو نفس عدد إصابات اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الثاني على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة أيضا.

وسجلت الصين أيضا 17 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 37 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 17 أغسطس/ آب 84871 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.





ارتفاع وفيات المكسيك

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية 3571 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و266 وفاة ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 525733 بينما بلغ إجمالي الوفيات 57023.

وقالت الحكومة إن العدد الإجمالي للمصابين يحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.





ارتفاع إصابات ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 1390 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 225404.

كما أظهرت البيانات أيضا ارتفاع عدد الوفيات 4 حالات ليصبح الإجمالي 9236.

تمديد العزل الوقائي في كولومبيا

سجلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الكولومبية 8328 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 إلى جانب 275 حالة وفاة أخرى خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 476660 والوفيات إلى 15372.

من ناحية أخرى، تعافى 301525 شخصا من المرض حتى الآن، وفقا للوزارة.

وأعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي تمديد العزل الوقائي الإلزامي حتى 30 أغسطس/ آب في جميع أنحاء البلاد، موضحا أن المناطق التي لن تبلغ عن حالات جديدة من كوفيد-19 سيكون بمقدورها استئناف فتح الأعمال تدريجيا.



