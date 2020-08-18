أرباح 27 ساعة.. يوفنتوس يحدد ثمن بيع رونالدو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد نادي يوفنتوس الإيطالي المبلغ المطلوب لرحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بحسب تقارير صحفية إيطالية.



صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية كشفت عن قيام إدارة "اليوفي" بتحديد مبلغ 60 مليون يورو، لبيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، دون تحديد أسماء الأندية التي تريد ضمه.

وكان يوفنتوس دفع مبلغ 100 قبل عامين لضم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني، علما بأن العقد ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وارتبط اسم الدون البرتغالي بالرحيل عن "اليوفي" في الأيام الأخيرة، خاصة بعد فشل الفريق في التأهل لربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن إدارة اليوفي تريد البدء في مشروع جديد مع المدير الفني الشاب أندريا بيرلو، الذي تولى المسؤولية مؤخرا، بعد إقالة ماوريسيو ساري، عن طريق دعم الفريق بصفقات جديدة، والتخلص من الراتب الضخم الذي يتقاضاه رونالدو ويبلغ 30 مليون يورو سنويا.

وكانت تقارير محلية وإسبانية، أكدت في وقت سابق، قيام خورخي مينديز وكيل اللاعب، ويوفنتوس، بعرض رونالدو على عدة أندية، من بينها برشلونة الإسباني، بينما ارتبط اسم اللاعب قبلها بالانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي في ظل علاقته الجيدة بالثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

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أرباح قمصان رونالدو

ويساوي المبلغ الذي طلبه يوفنتوس لبيع نجمه، ما يقرب من أرباح يوم أو أكثر، من بيع القميص الخاص بكريتسانو رونالدو، عند قدومه للفريق.





صحيفة "جارديان" البريطانية نشرت في يوليو/تموز 2018 أن إدارة "اليوفي" باعت 520 ألف قميص بزيادة 40% عن أسعار بيع قمصان النادي التقليدية، في أول 24 ساعة لقدوم "الدون" البرتغالي.

وحصل يوفنتوس على أكثر من 62 مليون دولار أمريكي (52 مليون يورو) من ثمن بيع قمصان رونالدو خلال أول يوم، ما يعني أن قيمة بيع اللاعب تساوي إجمالي أرباح بيع القميص خلال أول 27 ساعة.

جدير بالذكر أن منصات النادي الإيطالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كسبت في يوم انتقال رونالدو للفريق أكثر من مليون متابع جديد.

