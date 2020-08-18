أسباب العطش الدائم عند الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:43 صباحاً - تداول العامة فيما بينهم أن علامات العطش الشديد هي من أعراض مرض السكر، ولكن ماذا عن شعور الحامل بالعطش باستمرار، لماذا تشعر الحامل بالعطش، وفي أي الشهور يكون ذلك واضحاً وشديداً؟

للاجابة على هذه الظاهرة المقلقة تلتلقي" الخليج 365" بالدكتورة عزة قاسم، إختصاصية طب النساء والولادة حيث تشير للآتي.

ما هي أسباب العطش عند الحوامل؟

يحدث عند الحامل تغيراُ فسيولوجياً حيث في العادة يزداد حجم الدم لديها، كذلك نسبته تتغير بالزيادة.

نتيجة لزيادة حجم ونسبة الدم لدى الحامل فهي بحاجة للماء لتجديد الدم، وكذلك تعويش السوائل المفقودة.

كما يحتاج الجنين للمزيد من الدم والسوائل التي تصل إليه عن طريق المشيمة.

قد تشعر الحامل بالعطش بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

انخفاض ضغط الدم عند الحامل خصوصاً في الأشهر الستة الأولى من الحمل.

إصابة الحامل بسكري الحمل، مما يزيد من شربها للماء.

نمط الغذاء التي تتناوله الجامل، حيث تقبل في الأشهر الأولى بسبب الغثيان والوحام على تناول الأطعمة المالحة والمتبلة، مما يزيد من عطشها وحاجتها لشرب الماء.

افراز كمية من العرق أكثر من المعتاد، مما يزيد من فقد السوائل.

متى يكثر العطش أثناء الحمل؟

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يكثر العطش عند الحامل في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

ويكثر في الشهرين الثامن والتاسع من الحمل.

تكتشف الحامل في هاتين الفترتين أنها تشرب الماء أكثر من المعتاد.

وتكتشف أنها تشعر بالعطش أكثر من المعتاد.

طرق علاج العطش الشديد عند الحامل

يجب أن تحصل الحامل على السوائل اللازمة لرطوبة الجسم من مصادر مختلفة وليس الماء فقط، من هذه المصادر الفواكه والخضروات الطازجة والغضة.

يجب أن تشرب الماء بكميات مناسبة لفترة الحمل، ويمكن الاستعانة بالطبيب لتحديد كمية الماء اللازمة لها.

البعد عن الأطعمة المملحة بملح الطعام الذي يزيد الشعور بالعطش.

والبعد عن الأطعمة الحريفة والمتبلة مثل الفسيخ والسمك المدخن.

البعد عن الحلويات التي تزيد الشراهة للماء.

إجراء تحاليل لفحص نسبة السكر في الدم، والتأكد من عدم إصابة الحامل بسكري الحامل.

ضبط ضغط الدم عند الحامل.

شرب المشروبات العشبية التي تقلل الشعور بالعطش مثل زهرة البابونج.

مضاعفات العطش الشديد عند الحامل