كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:43 صباحاً - حبوب منع الحمل هي من بين أساليب منع الحمل الأكثر شعبية للنساء. يمكن استخدامها أيضاً للمساعدة في علاج حب الشباب والأورام الليفية الرحمية. تعمل حبوب منع الحمل عن طريق توصيل الهرمونات التي تمنع تخصيب البويضة، هناك أنواع مختلفة من الحبوب بكميات مختلفة من الهرمونات. للوقاية من الحمل، تتمتع حبوب منع الحمل بنسبة فعالية عالية عند تناولها كل يوم، وفي نفس الوقت من اليوم ،السؤال هو، ماذا يحدث عندما تتوقفين عن تناول حبوب منع الحمل؟ التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد استشاري النساء والتوليد لتجيبنا عن هذا السؤال، وقالت الأتي .

متى يبدأ التبويض بعد ترك حبوب منع الحمل ؟

تعتمد الإجابة في النهاية على توقيت الدورة الشهرية ،إذا توقفت عن تناول حبوب منع الحمل في منتصف العبوة، يمكنك الحمل على الفور. من ناحية أخرى، إذا أنهيت أقراص الشهر، فقد يكون الحمل ممكناً بعد عودة دورتك الطبيعية إلى طبيعتها. من المهم أن تعرفي أن تناول حبوب منع الحمل لفترة من الوقت لا يقدم تأثيرات طويلة المدى بعد الإقلاع عن التدخين، يجب تناوله كل يوم لمنع الحمل.

كيف يمكن أن يؤثر نوع حبوب منع الحمل على فرصتك في الحمل؟

وما يمكنك فعله لمنع الحمل بين طرق تحديد النسل، وماذا تفعلين إذا كنت تحاولين الحمل؟ ماذا يحدث إذا توقفتِ عن تناول الحبوب المركبة؟الحبوب المركبة هي أكثر أشكال حبوب منع الحمل شيوعاً. تحتوي هذه على كل من الأستروجين والبروجستين. عند تناولها يومياً، تحمي هذه الحبوب من الحمل عن طريق منع إطلاق البويضة أثناء التبويض. كما أنها تخلق حواجز مخاطية للمساعدة على منع وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة.

يعتمد معدل الحمل بعد إيقاف هذه الحبوب بشكل كبير على نوع حبوب منع الحمل المركبة التي تتناولها المرأة. إذا كنت تتناولين النوع التقليدي، الذي يحتوي على ثلاثة أسابيع من الحبوب النشطة، فمن الممكن الحمل في الشهر التالي بعد الحيض. من الممكن أيضاً الحمل إذا نسيت جرعة في منتصف العبوة ،تأتي بعض الحبوب المركبة، مثل Seasonale ، في إصدارات دورة ممتدة. هذا يعني أنك تتناولين 84 قرصاً نشطاً على التوالي ولديك فترة كل ثلاثة أشهر فقط. قد تستغرق دوراتك وقتاً أطول للتطبيع بعد تناول حبوب الدورة الممتدة، ولكن لا يزال من الممكن الحمل في أقل من شهر واحد.

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ماذا يحدث إذا توقفت عن تناول حبوب البروجستين فقط؟

كما يوحي الاسم، تحتوي حبوب البروجستين فقط على البروجستين، لذلك ليس لديك أسبوع "غير نشط" من الحبوب. هذه "الحبيبات الصغيرة" تغير أيضاً التبويض، وكذلك بطانات عنق الرحم.

لا تحتوي هذه الحبوب على هرمون الأستروجين، لذلك فعاليتها أقل قليلاً. تشير التقديرات إلى أن حوالي 13 من كل 100 امرأة تأخذن الحبة الصغيرة ستحملن كل عام. وهذا يعني أيضاً أن الحمل يزداد احتمالاً فوراً بعد التوقف عن تناول حبوب البروجستين فقط.

إذا كنت تحاولين الحمل بشكل فعال، فلا تزال فكرة جيدة عن فطام حبوب منع الحمل أولاً، لذا تحدثي مع طبيبك.