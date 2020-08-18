كل ما يهمك عن فوائد عشبة إكليل الجبل للحمل والولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:43 صباحاً - جدول المحتوى

1- ما هو أصل نبات اكليل الجبل؟

2- ما هي المواد الفعالة في اكليل الجبل؟

3_ فوائد اكليل الجبل للحامل

4- محاذير استخدام اكليل الجبل أثناء الحمل

5- فوائد اكليل الجبل عند الولادة

6- فوائد اكليل الجبل للصحة العامة للمرأة

تتعدد فوائد النباتات العشبية الطبية وتكثر الأسئلة حول فوائدها التي يكتشفها العلم يوما بعد يوم بحثا عن العودة إلى الطبيعة في العلاج، ومن هذه النباتات ما يعرف ب " اكليل الجبل"، وقد كثر تداول اسم هذا النبات بالنسبة للحوامل والنساء عموماً، فما هو أصله وفوائده محاذير استخدامه؟

كل ما تودين معرفته عن نبات اكليل الجبل تقدمه لك إختصاصية التغذية الدكتورة علياء مواسي كالآتي فتابعينا.

1- ما هو أصل نبات اكليل الجبل؟

نبات اكليل الجبل موطنه الأصلي هو حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث ينمو بشكل طبيعي في جنوب أوروبا على التلال الصخرية الجافة، فهو من النباتات التي تنمو في الجو الجاف وتتحمل ندرة الماء.

كما ينمو في غرب وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، كما أنه ينمو في كثير من بلدان العالم.

ويعرف بها بأسماء عدة منها الروز ماري وحصي اللبان وحشيشة العرب، وكذلك أزير في اللغة الأمازيغية.

وقد وجدت صوراُ لأوراقها في المعابد الفرعونية القديمة نظراً لفوائدها العظيمة

2- ما هي المواد الفعالة في اكليل الجبل؟

تحتوي الساق والأوراق منه على مواد فعالة هي الزيوت الطيارة مثل (الكامفين، والكافور، والسينيول) ولذلك تشبه رائحة أوراقها نبات الكافور.

كما تحتوي على أحماض العفص والروزمارينيك والتنّيك، وفلافونيات.

ويمكن الاستفادة من الأوراق خارجياً وداخلياً.

3_ فوائد اكليل الجبل للحامل

تفيد عشبة اكليل الجبل الحامل في الشهور الأخيرة والثلث الثاني من الحمل حيث أن شم رائحة الأوراق يعدل من حالتها المزاجية.

تستخدم لعلاج آلام المفاصل والعضلات عند الحامل وتشرب كمغلي.

وتساعد في علاج الدوخة والغثيان في الشهور الأولى ولكن بحذر.

تحتوي عشبة اكليل الجبل على فيتامين ب الهام لصحة الجنين في الأشهر الأولى. Advertisements

تحتوي على فيتامينج المهم لعظام الحامل.

تحتوي على فيتامين أ المهم لسلامة نظر الحامل، وكذلك جنينها.

4- محاذير استخدام اكليل الجبل أثناء الحمل

يجب على النساء الحوامل عدم الإفراط في الكمية المستخدمة من عشبة إكليل الجبل.

لأنها قد تؤدي الى حدوث تقلصات في الرحم، ربما تفضي إلى الإجهاض.

وهناك دراسات وأبحاث أشارت إلى أنه يؤدي إلى تكسر جدار الرحم،وبالتالي القضاء على الحمل.

كما أنه يعتبر من مدرات البول، ولذلك فهو يكون مزعجاً في الشهر الأخير لأن الجنين يضغط على المثانة وتعاني الحامل من كثرة التبول.

5- فوائد اكليل الجبل بعد الولادة

يقلل اكليل الجبل حين يؤخذ على شكل شاي عشبي من التشوهات الخلقية عند الأجنة.

وبعد الولادة يكون الجنين هادئاً ولا يبكي كثيراً.

كما يفيد عند الطلق في تسهيل الولادة.

6- فوائد اكليل الجبل للصحة العامة للمرأة

يعتبر اكليل الجبل من الأعشاب المفيدة للصحة العامة للمرأة حيث أنه يفيد الشعر والبشرة.

كما أنه يفيد في علاج الصداع والصداع النصفي

ويعطى بحذر لمريضات ضغط الدم المرتفع.

ويفيد كغسول مهبلي يعالج الالتهابات الفطرية والافرازات المهبلية.

من حيث فائدته للشعر فهو يفيد في ترطيب الشعر واضفاء لمعة عليه.

ويعتبر معطراً للشعر ويمنع تساقطه.

وغسول اكليل الجبل يفيد الأكزيما التي تصيب النساء بسبب الافراط في المنظفات.

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