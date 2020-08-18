س وج .. اعرف الفرق بين البروبيوتيك و البريبايوتكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البريبايوتيك والبريبايوتكس كلمتان رائعتان هذه الأيام من حيث فوائدهما، والأشخاص الذين يهتمون بالتغذية والأكل الصحي سيعرفون الخط الدقيق بين البريبايوتيك والبريبايوتكس.



س : اعرف الفرق بين البروبيوتيك والبريبايوتكس س : اعرف الفرق بين البروبيوتيك والبريبايوتكس كل من البريبايوتكس والبروبيوتيك مفيدان لصحتنا وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، في حين أن البروبيوتيك هي بكتيريا الأمعاء الجيدة، فإن البريبايوتكس تغذي هذه البكتيريا لتزدهر وتأمين صحة الأمعاء.

وكلاهما مطلوب من جسم الإنسان لتعزيز فلورا الأمعاء ويعمل بشكل صحيح، للحصول على ميكروبيوتا الأمعاء المتوازنة ، يجب أن تستهلك كل من البروبيوتيك والمسببات بكميات متوازنة.



س: ما هى فوائد بكتيريا الأمعاء؟ج: تحمي بكتيريا الأمعاء الجيدة الجهاز الهضمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات الضارة، كما أنها تحارب الالتهاب عن طريق تنظيم جهاز المناعة.

س: ما هى فوائد بكتيريا الأمعاء؟ج: تحمي بكتيريا الأمعاء الجيدة الجهاز الهضمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات الضارة، كما أنها تحارب الالتهاب عن طريق تنظيم جهاز المناعة.

كما أنها تحتوي على أحماض دهنية قصيرة السلسلة مفيدة للخلايا الموجودة في بطانة القولون، وتعمل كحاجز للمواد الضارة.



كمية وافرة من بكتيريا الأمعاء تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، والأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مفيدة أيضًا للحد من حب الشباب.



س : ما العلاقة بين الغذاء وميكروبات الأمعاء س : ما العلاقة بين الغذاء وميكروبات الأمعاء ج: نوع الطعام الذي نتناوله له تأثير مباشر على صحتنا، وكلما تناولت طعامًا صحيًا، زادت نسبة البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وكلما زادت الأطعمة غير الصحية التي تستهلكها، كلما قلت الجراثيم، تسمح الأطعمة الصحية للبكتيريا الجيدة بالنمو في الأمعاء بينما الأطعمة غير الصحية مثل الأطعمة غير الصحية والسكرية تزيد من عدد البكتيريا السيئة في الأمعاء التي تسبب لك المتاعب.



س : ما هي الأطعمة المحتوية على البروبيوتيك؟ج: الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك هي تلك الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا جيدة بشكل طبيعي، حيث يدخلون الأمعاء ويبدأون عملية الحفاظ على صحة الأمعاء عن طريق القضاء على البكتيريا السيئة من الأمعاء، فيما يلي قائمة بأطعمة البروبيوتيك التي يجب أن تستهلكها بشكل منتظم: س : ما هي الأطعمة المحتوية على البروبيوتيك؟ج: الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك هي تلك الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا جيدة بشكل طبيعي، حيث يدخلون الأمعاء ويبدأون عملية الحفاظ على صحة الأمعاء عن طريق القضاء على البكتيريا السيئة من الأمعاء، فيما يلي قائمة بأطعمة البروبيوتيك التي يجب أن تستهلكها بشكل منتظم:

الزبادي العادي (يفضل صنعه في المنزل)

الكفير

ملفوف مخلل.

مخلل خضار أو عصير مخلل

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يجب أن يكون لديك واحد منهم على الأقل يوميًا للحفاظ على عدد البكتيريا الجيدة. الخيار الأفضل هو الزبادي محلي الصنع مع الثقافات الحية. فقط اجعلها واضحة وستبقي مخاوف معدتك بعيدًا.



ما هي الأطعمة الغنية بالبريبايوتكس ؟نرى الكثير من الناس يشترون مكملات البريبايوتكس، لماذا المكملات الغذائية بينما يمكنك الحصول عليها من الطعام؟ هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتكس التي يمكنك أن تلبي احتياجاتك، حيث أنها تحتوي على ألياف لا يهضمها الجسم ولكن البكتيريا الجيدة الموجودة في معدتك، فيما يلي بعض الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك: ما هي الأطعمة الغنية بالبريبايوتكس ؟نرى الكثير من الناس يشترون مكملات البريبايوتكس، لماذا المكملات الغذائية بينما يمكنك الحصول عليها من الطعام؟ هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتكس التي يمكنك أن تلبي احتياجاتك، حيث أنها تحتوي على ألياف لا يهضمها الجسم ولكن البكتيريا الجيدة الموجودة في معدتك، فيما يلي بعض الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك:

موز

الشوفان

التوت

ثوم

بصلة

الفول والبازلاء والبقوليات

الخرشوف القدس