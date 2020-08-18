استشاري يوضح أفضل نظام غذائي للتمتع بحياة صحية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري الباطنة والسكري الدكتور ناصر الجهني، النظام الغذائي المتوازن للتمتع بحياة صحية. وقال “الجهني” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”: إن أفضل طريقة لحياة صحية هو اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات وبعض الفواكه، والحبوب الكاملة وتقليل السكريات والحلويات والنشويات مثل الرز والمكرونة والبطاطس، واللحوم قليلة الدهن، والأسماك، والمكسرات، والبذور، وزيت الزيتون، والكثير من الماء.

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