انتشار كورونا يقوده الشباب.. وإصابات جديدة نحو العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي بمنظمة الصحةالعالمية ،الثلاثاء، عن أن انتشار فيروس كورونا يقوده بشكل متزايد أشخاص أعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات ولا يدرك كثيرون أنهم أصيبوا بالعدوى.



وقال تاكيشي كاساي، في إفادة عبر الإنترنت، :"هذا يزيد من مخاطر التداعيات على الفئات الأكثر ضعفا.. كبار السن والمرضى الذين يتلقون رعاية طويلة الأمد والذين يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان ومناطق محرومة".

يأتي ذلك فيما تتواصل الإصابات والوفيات جراء كورونا في الظهور في عدد من البلدان، حيث قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ،الثلاثاء، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي خلال الـ 24 الساعة الماضية، وهو نفس عدد إصابات اليوم السابق.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الثاني على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة أيضا.

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وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3571 إصابة مؤكدة بكورونا و266 وفاة ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 525733 بينما بلغ إجمالي الوفيات 57023.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية،الثلاثاء، تسجيل 1390 إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 225404.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات أربع حالات ليصبح الإجمالي9236.