شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تعيش من غير نكد.. خبيرة تغذية تقدم أفضل 5 أطعمة لتعديل المزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الملل والاكتئاب يعيشها الكثيرون وخصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا لذلك حدد اختصاصي تغذية أسترالي الأطعمة الخمسة التي يجب تناولها والتي ستساعد في تحسين مزاجك على الفور، حيث شاركت مؤسسة Shape Me Susie Burrell رؤيتها على مدونتها وقالت إن تناول الخضار وسمك السلمون والمكسرات والعجين المخمر الكامل والموز بانتظام يمنحك طاقة كافية لتستمر طوال اليوم.

توجد هذه الأطعمة بشكل شائع في نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، وهو نمط غذائي شائع يدعم الرفاهية العامة والصحة العقلية، وحسب الديلى ميل البريطانية حددت أخصائية التغذية سوزي بوريل الأنواع الخمسة من الأطعمة التي سترفع من مزاجك على الفور وهى:

1:خضار بزيت الزيتون، توصي فيرست سوزي بتناول كمية كبيرة من الخضار "ذات الألوان الزاهية" بزيت الزيتون البكر الممتاز، وقالت: "لا يهم ما إذا كانت اختياراتك نيئة أو مطبوخة أو معصورة ، لكن تذكر أنه سيتم تعزيز امتصاص العناصر الغذائية إذا كنت تستهلك بعضًا من طعامك الطازج بزيت الزيتون البكر الممتاز، وهو طعام آخر يظهر بشكل بارز في نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي".

كما أن الكثير من الخضراوات، مثل البروكلي والخيار والجزر، تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول بعد تناولها بوقت قصير.

2:سمك السلمون، يأتي السلمون التالي على قائمة سوزي للأطعمة التي تعزز المزاج لأنه يحتوي على كميات عالية من الدهون الصحية، DHA ، EPA وفيتامين د.

إن تناول سمك السلمون في كثير من الأحيان لن يعزز مزاجك فحسب ، بل إنه غني أيضًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في خفض ضغط الدم وتقلل من فرص الإصابة بمشاكل صحية متعلقة بالقلب.

توصي سوزي بتضمين 100 جرام من سمك السلمون في نظامك الغذائي كل يومين إن أمكن.

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3:المكسرات، قالت سوزي إن المكسرات موجودة أيضًا بشكل شائع في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​لأنها تحتوي على البروتين والدهون الجيدة والسيلينيوم وفيتامين هـ.

وقالت: "عندما يتعلق الأمر بالمزاج على وجه التحديد ، فإن المكسرات ليست فقط غنية بالحمض الأميني التربتوفان ، الذي يشارك في إنتاج هرمون السيروتونين ، هرمونات الشعور بالرضا، يوصى بتناول ما لا يقل عن حفنة من المكسرات كل يوم.

4:حبوب كاملة من العجين المخمر، في حين أن العجين المخمر عادة ما يكون أغلى من الخبز القاري أو شرائح الخبز العادي، توصي سوزي بالاستثمار في العجين المخمر بسبب الفوائد الصحية الإضافية التي يقدمها، وقالت إن العجين المخمر أضاف عناصر غذائية وبروتين يعزز المزاج ويدعم صحة الأمعاء.

يعد تناول شريحة واحدة على الأقل يوميًا مع زبدة الفول السوداني أو العسل طريقة مثالية لبدء اليوم.

5:الموز، من المعروف أن الموز يحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم وفيتامين ب، إلا أن القليل منهم قد يعلم أيضًا أنه غذاء فوري يحسن المزاج.

قالت سوزي إن موزة واحدة تقدم ما يقرب من ثلث الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ب 6، وهو أمر حيوي لإنتاج الطاقة في الجسم

وقالت: "الأهم من ذلك من منظور الصحة العقلية ، أن الموز الأخضر غير الناضج يوفر كمية هائلة من ألياف البريبايوتك، والألياف التي تساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء لدينا والحفاظ على صحة الأمعاء لدينا".