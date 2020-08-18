شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظ على صحة عيونك فى الصيف وتحميها من الضمور البقعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنصح أخصائية البصريات فرانشيسكا ماركيتي كيف يمكنك الاعتناء برؤيتك هذا الصيف حيث تحذر من أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية هو بوابة إلى الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر في المملكة المتحدة، وحسب ما ذكره موقع mirror تكشف أخصائية البصريات فرانسيسكا ماركيتي كيف يمكنك الاعتناء برؤيتك هذا الصيف.

1:لا يوجد شيء اسمه لوشن واقي من الشمس للعيون، لذا فإن النظارات الشمسية ضرورية. ابحث دائمًا عن النظارات الأصلية.

2:إذا كنت ترتدي نظارات طبية، فأنت بحاجة أيضًا إلى نظارات شمسية بوصفة طبية .

3:إذا كان الجو ساطعًا ومشمسًا، أو كنت تشعر بالحاجة إلى استخدام عامل حماية من الشمس، يجب أن ترتدي نظارة شمسية مهما كان عمرك، إذا لم تتمكن من جعل الطفل يرتدي نظارة شمسية ، فمن المهم حقًا أن يرتدي قبعة ذات قمة تغطي عيونهم.

4:إذا كنت تعاني من حمى القش، فمن المهم تناول الدواء لمنع التهاب وحكة وجفاف عينيك.

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5:الكثير من قطرات العين المضادة للهيستامين غير مناسبة للاستخدام مع العدسات اللاصقة ، لذا تأكد من التحقق أولاً.

6:لا تنسَ وضع كريم الشمس حول العين وعلى الجفن - أحد أكثر المواقع شيوعًا لسرطان الجلد.

7:إذا كانت عيونك حساسة معرضة للاحمرار وتشعر بعدم الراحة عند السباحة، فاستخدم مادة تشحيم خالية من المواد الحافظة، وغالبًا ما تسمى قطرات الدموع الاصطناعية، لشطفها بعد ذلك.

8:قم بإجراء فحص للعين كل عامين، ما لم ينصح طبيب العيون الخاص بك بشكل متكرر. يمكنهم التعرف على المشاكل المحتملة في وقت مبكر، يمكنك البدء في اصطحاب الأطفال من سن الثانية والنصف.

9:قم بانتظام بتضمين الأسماك الزيتية التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 في نظامك الغذائي لأن هذا يدعم بنية الدموع، ما يساعد على مكافحة جفاف العين.

10:تحتوي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفواكه ذات الألوان الزاهية على نترات نباتية وكاروتينات تساعد على حماية البقعة (أكثر بقعة حساسة على شبكية العين)، مما يقي من التنكس البقعي.

11:غيري الماسكارا كل ثلاثة أشهر، ولا تشاركي المكياج ولا تنامي به أبدًا.