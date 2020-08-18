اسباب تورم القدمين عند كبار السن وطرق العلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تورم القدمين عند كبار السن مشكلة شائعة وتسمى أيضًا الوذمة وهي احتباس السوائل الزائدة في أي جزء من الجسم، ولكنها تحدث بشكل شائع في الكاحلين والساقين والقدمين وتسبب الوذمة انتفاخًا في الأنسجة تحت الجلد قد يبدو الجلد مشدودًا أو لامعًا، كما قد يؤدي الضغط على المنطقة المتورمة إلى تغير شكل الجلد عند تخفيف الضغط، وفقاً لموقع " seniorvoicealaska".

أسباب تورم القدمين عند كبار السن

أسباب تورم القدمين عند كبار السن عديدة، حيث يمكن أن تسبب العديد من الحالات تورمًا أو وذمة الأسباب الأكثر شيوعًا هي:

- قلة ممارسة الرياضة أو الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة.

-قد تسبب الحرارة أو تزيد من تورم الكاحل والساق.

- يمكن أن تسبب الحروق تورمًا موضعيًا حول المنطقة التي تحدث فيها.

-تقلبات الهرمونات المصاحبة لانقطاع الطمث واستخدام هرمون الاستروجين لأعراض سن اليأس.

- بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والعوامل المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) مثل الإيبوبروفين وبعض الأدوية المستخدمة لمرض السكري.

-الإفراط في تناول الملح.

- سوء التغذية مع عدم كفاية تناول البروتينات وفيتامينات ب.

أسباب تورم القدمين عند كبار السن منها بعض الأمراض

أسباب تورم القدمين عند كبار السن المرضية عديدة، حيث ترتبط العديد من الأمراض بتطور تورم الساقين والقدمين وقد تسبب أيضًا وذمة في اليدين وحول العينين.

قد تقلل أمراض الكلى من قدرة الكلى على إزالة الملح والماء من الجسم تتسبب بعض أمراض الكلى في فقدان بروتين يسمى الألبومين في البول إذا حدث هذا ، فقد تتطور الوذمة أو احتباس الماء فى الجسم.

يمكن أن يسبب فشل القلب، الذي يمكن أن يحدث بعد نوبة قلبية أو أمراض القلب الأخرى ، التورم. في هذه الحالات يفقد القلب القدرة على ضخ الدم بكفاءة ويتجمع السوائل في الأنسجة.

يمكن أن يتسبب مرض الرئة المزمن في زيادة الضغط في الأوعية الدموية في الرئتين والقلب الأيمن. يؤدي هذا في النهاية إلى تورم في الساقين والقدمين.



اسباب تورم القدمين

يتسبب توقف التنفس أثناء النوم في فشل القلب الصحيح الذي يمكن أن يتسبب في تراكم السوائل في الساقين والقدمين.

يمكن أن يتسبب مرض الكبد، وخاصة تليف الكبد ، في عودة الدم إلى الوريد الرئيسي للجسم ، وهو الوريد الأجوف السفلي، مما يؤدي إلى تورم الساقين والقدمين.

يمكن أن يساهم مرض السكري، لأنه يمكن أن يسبب فشل القلب وأمراض الكلى.

يمكن أن تسبب الحساسية تورمًا عامًا لدى بعض الأشخاص. عادة ما يحدث هذا فجأة بعد التعرض لشيء يعاني المريض من الحساسية.

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يمكن أن يتسبب التهاب المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي ، في تورم الكاحل أو تورم أي مفصل يصيبه.

مرض الغدة الدرقية هو سبب آخر، وعادة ما يكون انخفاض وظيفة الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية.

قد يكون سبب الوذمة في ساق واحدة:

-جلطة دموية في الوريد تمنع تدفق الدم وهذه حالة طبية طارئة.

- الدوالي أو القصور الوريدي عندما تتضرر صمامات الأوردة في إحدى الساقين أو كلتيهما ولا تستطيع ضخ الدم مرة أخرى إلى القلب.

-طرف مكسور لم يلاحظه شخص مسن أو معاق لا يستطيع الإبلاغ أو لا يلاحظ الألم.

-الوذمة اللمفية ، والتي تحدث بسبب تضرر الجهاز الليمفاوي بسبب مرض أو ورم أو قد يكون مجهول السبب أو وراثي.

- الخراجات أو الأورام التي تضغط على الوريد وتمنع تدفق الدم الطبيعي.

علاج تورم القدمين عند كبار السن

يعتمد علاج تورم الساقين والقدمين على سبب الوذمة تشمل الأشياء التي يمكن للمرضى القيام بها ما يلي:

-تقليل كمية الملح في النظام الغذائي وتجنب الأطعمة المصنعة ، وخاصة الوجبات السريعة والوجبات الجاهزة للأكل المعلبة والمجمدة.

-إذا كنت تعاني من زيادة الوزن يجب فقدان الوزن ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

-رفع الساقين قدر الإمكان عند الجلوس، وارتداء الجوارب الداعمة والمشي بانتظام لتجنب الجلوس أو الوقوف في مكان واحد لفترة طويلة جدًا.

-تجنب الحرارة.

- تدليك الساقين إذا وافق عليه طبيبك.

-قد يشمل العلاج الطبي لتورم الساقين والقدمين مدرات البول أو "حبوب الماء" التي تسبب زيادة التبول وفقدان السوائل والأملاح.

-وقف أو تغيير الأدوية التي يمكن أن تسبب الوذمة ؛ علاج جلطة الدم بالأدوية المناسبة ؛ علاج أي حالة أساسية أخرى تسبب الوذمة.

ويتطلب ظهور تورم في الساقين أو الكاحل أو القدمين تقييمًا أوليًا بواسطة الطبيب.