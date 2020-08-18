تجنبي وضع هذه الأطعمة في قائمة نظامك الغذائي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من أصعب الأشياء التي تواجها أي امرأة تطمح في اتّباع نظام غذائي صحي هو دخولها في تحد للتخلص من نوعية الأطعمة التي قد تفسد لها محاولاتها في هذا الاتجاه.

فعادة ما تكون هناك إغراءات لتناول شيء شهي المذاق من دون أن تكون له جدوى بالضرورة. ولهذا ينصح دوما بضرورة الاستعداد للنظام الصحي الجديد بالتخلص من كل الأطعمة التي قد تخالف ذلك النظام على أمل تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وينصح الخبراء بتجنب وضع الأطعمة الآتية في قائمة نظامك الغذائي:

الزبادي المنكه ومنتجات الألبان المنكهة بشكل عام

عادة ما توصف بكونها "قنابل سكر بنكهة الفواكه"، وهي ممزوجة بقدر كبير من السكر، ولهذا ينصح باستبدالها بالزبادي السادة الطبيعي الغني بمتممات بروبيوتيك الغذائية المفيدة.

المشروبات الغازية

وربما يعرف الجميع أن تناول تلك المشروبات باستمرار أمر يتعارض كليا مع أي نظام غذائي صحي، لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أنه حتى المشروبات الغازية منخفضة أو عديمة السعرات لا تكون مفيدة للصحة تماما هي الأخرى.

المخللات

رغم أنها من المقبلات الفاتحة للشهية التي يعتمد عليها كثيرون عند تناول الساندويتشات والوجبات، لكنها غنية بالأملاح والنترات التي لا تفيد أي شخص يبحث عن تغيير نمطه الغذائي واتّباع نمط صحي جديد، ولهذا يوصى بتجنبها.

الزبدة والسمن

المعروف مسبقا مدى أضرارهما بالصحة، نظرا لتسببهما في رفع مستويات الكولسترول السيئ بالجسم، والذي يتسبب بدوره في انسداد الشرايين وأمراض القلب. ولهذا ينصح باستبدالهما بزيت جوز الهند وزيت الأفوكادو.

الحليب كامل الدسم

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رغم أنه قد يبدو خيارا مميزا بحسب اعتقاد كثيرين، لكنه يحتوي على ما يصل لـ 20% من دسم الحليب، خاصة إذا لم تنزع منه طبقة القشدة.

المايونيز

يتسم بمحتواه الدهني الغني، والذي ينصح الخبراء بإمكانية استبداله بالمسطردة، التي تصنع من خل، أعشاب، توابل وبذور الخردل. لكن إن كنت تشتهين الملمس الدهني الذي يضيفه المايونيز للساندويتشات، فيمكنك تجربة الأفوكادو كبديل.

عصير التوت البري والتفاح

رغم أنهما من العناصر الأساسية في ثلاجات كثير من النساء، لكن ثبت أنهما لا يقدمان أي فائدة لهؤلاء المهتمين بتناول الأكل الصحي.

اللحوم الباردة

قد تبدو شهية المذاق، لكنها لا تقدم أي فائدة صحية تذكر.

الصلصات الدسمة

تشير الدراسات إلى أنها تتسبب في انسداد الشرايين.

شرائح الجبن

رغم أنها من العناصر الثابتة التي تعتمد عليها كثير من ربات البيوت في وجبتي الإفطار والعشاء، لكن ينصح الخبراء بالتوقف عن تناولها حال كانت هناك خطة لاتّباع نظام غذائي صحي، حيث تبين الدراسات أن شرائح الجبن المصنعة عادة ما تكون غنية بالمواد الحافظة، التي تحولها إلى سامة بالنسبة للجسم.