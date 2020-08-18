شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار نقص فيتامين سى فى الجسم ودوره فى دعم جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط انخفاض مستويات فيتامين سى بالعديد من المشكلات الصحية مثل ضعف المناعة ونزيف اللثة وفقدان الأسنان، ويجب أن يحصل كل شخص على مقدر محدد من فيتامين سى كل يوم للحفاظ على صحة الجسم ودعم جهاز المناعة، حيث إن فيتامين سى المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، هو فيتامين قابل للذوبان فى الماء وله العديد من الوظائف المهمة.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews يمكن أن يؤدى نقص فيتامين سى إلى الإصابة بالإسقربوط وهى حالة تتميز بالضعف والتعب وفقر الدم وضيق التنفس وضعف التئام الجروح وتغيرات المزاج والاكتئاب وما إلى ذلك.

يرتبط انخفاض مستويات فيتامين سي أيضًا بالعديد من المشكلات الصحية مثل ضعف المناعة ونزيف اللثة وفقدان الأسنان نظرًا لأن الجسم لا يستطيع إنتاج فيتامين سى، فمن المهم تضمين هذه العناصر الغذائية الأساسية في نظامك الغذائي اليومي.

ولحسن الحظ يمكن العثور على فيتامين سي في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات تلقى فيتامين سي قدرًا كبيرًا من الاهتمام بسبب فوائده الصحية ربما يكون جائحة الفيروس التاجي قد حوّل انتباهنا إلى الفيتامينات والمكملات المعززة للمناعة.

هذا يرجع إلى حقيقة أن ضعف جهاز المناعة يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، بما في ذلك COVID-19 حذر الخبراء من أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض أساسية وضعف في جهاز المناعة لديهم مخاطر أكبر للإصابة بمضاعفات خطيرة من المرض لذلك ، فإن اتخاذ خطوات تقوي مناعتك أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة. يعتبر فيتامين سي من أفضل الفيتامينات لتقوية جهاز المناعة.

هل يساعد فيتامين سي حقًا في تعزيز المناعة؟

يمكن أن يساعد فيتامين سى فى تحسين نظام المناعة لديك، ووفقًا لـ WebMD ، يساعد فيتامين C في بناء جهاز المناعة عن طريق تقوية الخلايا التائية والمساعدة في تكوين المزيد من الخلايا المناعية يساعد فيتامين ج أيضًا الخلايا السليمة على البقاء على قيد الحياة يمكن أن يجعلك نقص فيتامين سي أكثر عرضة للإصابة بالمرض يمكن لفيتامين ج أيضًا أن يقصر نزلات البرد ويساعد في منع حدوث مضاعفات خطيرة.

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تشمل الفوائد الصحية الأخرى لفيتامين سي ما يلي:

يمكن أن يساعدك على أن تبدو أصغر سناً من خلال دعم إنتاج الكولاجين الذي يحسن مظهر بشرتك.

يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية والعظام والغضاريف.

قد يساعد في الوقاية من السرطان عن طريق منع الضرر الذي تسببه الجذور الحرة ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

يمكن أن يساعد أيضًا في التئام الجروح.

يدعم النمو والتطور الطبيعي ويساعد جسمك على امتصاص الحديد.

ماذا يحدث إذا تناولت الكثير من فيتامين سي؟

وفقًا لمايو كلينك ، من غير المحتمل أن يكون تناول الكثير من فيتامين سى الغذائي ضارًا، ومع ذلك فإن تناول كميات كبيرة من مكملات فيتامين سي يمكن أن تسبب مجموعة واسعة من الأعراض مثل:

آلام فى المعدة، غثيان، إسهال، التقيؤ، حرقة فى المعدة، صداع الراس، الأرق.

مصادر الغذاء التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي

عصير برتقال، جريب فروت، فراولة، كيوي، بروكلي، سبانخ، كرنب، الفلفل الأحمر والأخضر، والبطاطا.