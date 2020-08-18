شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تنيمى البيبى.. بريطانية تقدم نصائح للأمهات الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "طول الليل بيعيط ومش راضى ينام"، هى الجملة التى نسمعها من الأمهات الجدد دائمًا عن أطفالهن الصغار ولا يعرفن كيف يتعاملن مع أطفالهن الصغار، لذلك تقدم البريطانية كاري سيري أهم النصائح لجعل طفلك ينام بانتظام في الليل وهى:

1:مشغل بارد

يمكن أن يساعد الحفاظ على دفء الطفل في غرفة باردة على نومه. من الناحية المثالية ، يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة بين 16-21 درجة مئوية. الحد الأدنى من الطيف هو الأمثل للنوم.

أكياس النوم هي أداة ممتازة لإبقاء طفلك دافئًا، يمكن لف الأطفال حديثي الولادة أو استخدام كيس نوم منخفض، إذا كان عمر طفلك أكثر من 6 أشهر ، فقد تجدين أنه يفضل كيس نوم بدون أقدام.

"عندما تكون بالخارج وفي فصل الصيف، لا ينبغي تغطية عربات الأطفال والعربات بأي شيء يمنع الهواء من الدوران يوصى باستخدام مظلة واقية من الشمس بدلاً من ذلك."

2: الابتعاد عن الضوء

يشجع الظلام على إفراز الميلاتونين (هرمون النوم). بعد ثمانية أسابيع من العمر ، يبدأ إيقاع الساعة البيولوجية للطفل (ساعة الجسم) في التطور ويبدأ ببطء بالتزامن مع دورة الـ 24 ساعة في النهار والليل، اجعلي غرفة طفلك مظلمة قدر الإمكان للمساعدة في علاج هرمونات النوم - فقد تشعرين بالنعاس.

"إذا كنت ترغب في استخدام ضوء ليلي، فاختر مصباحًا ينبعث منه ضوء أحمر لطيف للنوم أو مستويات منخفضة جدًا من الضوء الأزرق".

3: الحفاظ على الضوضاء البيضاء مستمرة

يستفيد العديد من الأطفال من استخدام الضوضاء البيضاء أو الوردية الأصوات المألوفة عند التهدئة والنوم، إذا تم استخدامه لمساعدتهم على النوم ، فمن المستحسن أن يكون هذا مستمرًا أثناء نومهم. وذلك لأن دورات نوم الأطفال قصيرة نسبيًا تتراوح بين 40 و 60 دقيقة.

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في بعض الأحيان ، يستيقظ الأطفال من دورة نومهم وإذا تغيرت البيئة منذ دخولهم الدورة الأخيرة ، فقد يحتاجون إلى المساعدة في بدء دورة نوم جديدة، إذا استيقظ الطفل وسمع نفس الأصوات التي كان يلعبها عندما ذهب إلى النوم ، فقد يكون ذلك بمثابة الطمأنينة التي يحتاجها أن كل شيء على ما يرام."

4:روتين يومى

تم الاتفاق على روتين ثابت لوقت النوم من قبل العلماء وخبراء النوم ليكون مفيدًا للغاية في مساعدة طفلك على النوم، يمكن أن يساعد هذا في منع طفلك من الإفراط في التحفيز ويوفر فرصة للاسترخاء قبل النوم.

يمكن أن يساعد وقت نوم مماثل كل ليلة في دعم إيقاع الساعة البيولوجية للطفل، ولكن يُعتقد أنه من الأهمية بمكان تكرار نفس الأشياء بنفس الترتيب قبل كل وقت للنوم.

5: ضبط المزاج

لقد سمعنا جميعًا عن الخصائص المريحة لزيت اللافندر، غالبًا ما توجد في بخاخات الوسائد، فإن رش الخزامى مرادف للنوم بشكل أفضل.

بعد مرور 12 أسبوعًا ، قد ترغبين في نشر زيت اللافندر الأساسي في غرفة طفلك قبل ساعة من موعد النوم، سيساعدك هذا على الاسترخاء أيضًا إذا كنت تشعر ببعض الارتباك "

6 :ضع تلك الستائر المعتمة في مكانها

لا يهتم الأطفال بالليل أو النهار، في الصيف أو الشتاء، قد يكون القليل من الخداع أثناء الليل هو الشيء الذي تحتاجه لإدخال طفلك في روتين.

7: لا تمنعهم من القيلولة

نادرًا ما يعني إبقاء الطفل مستيقظًا أنه سيأتي بسلام في وقت النوم، من المرجح أن ينجرف الطفل المريح أكثر من الطفل المتعب.