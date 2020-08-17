طريقة تعقيم الكمامة "إن 95" في المنزل.. سهلة وبسيطة

اكتشف باحثون في جامعة إلينوي أوربانا شامبين أن 50 دقيقة من الهواء الساخن في "قدر كهربائي" يمكنها قتل 4 أنواع من الفيروسات الموجودة على كمامات N95، بما فيها فيروس كورونا المستجد.

ونشر الباحثون فيديو يظهر كيفية تعقيم الكمامة بشكل صحيح باستخدام القدر الكهربائي، بحيث يجب ترك القدر يسخن لـ5 دقائق حتى يصل إلى درجة حرارة 175 مئوية، وفقا لموقع "ساينس أليرت" الأمريكي.

وقبل وضع الكمامة بداخله، يجب تبطين الوعاء الداخلي بمنشفة حتى لا تذوب الكمامة من الحرارة على أن يتم تركها لمدة 50 دقيقة

ويشير الباحثون إلى أن الكمامات التي يجري تعقيمها بهذه الصورة تصبح آمنة للاستخدام ولا تتضرر جراء الحرارة.

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ووجد الباحثون أيضًا أنه يمكن تعقيم الكمامات بهذه الطريقة حتى 20 مرة وستظل محافظة على كفاءتها.

وكان نقص معدات الوقاية الشخصية في جميع أنحاء الولايات المتحدة قأجبر بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية على إعادة استخدام كمامات N95 وإيجاد طرق مبتكرة لتعقيمها.

يمكن أن توفر طريقة الحرارة الجافة الجديدة طريقة آمنة للعاملين في الخطوط الأمامية لتعقيم كماماتهم دون المساس بفعاليتها.