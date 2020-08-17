صحة ورشاقة

إنتر ميلان يضرب موعدا مع إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

العين

الثلاثاء 2020/8/18 12:47 ص بتوقيت أبوظبي

حقق نادي إنتر ميلان الإيطالي فوزا كبيرا على شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سبريت أرينا، في الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

وافتتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لـ"النيراتزوري" في الدقيقة 19 من عمر المباراة، قبل أن يضيف دانيلي دي أمبروزيو الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي غضون 10 دقائق، نجح إنتر ميلان في تسجيل 3 أهداف متتالية، حيث سجل مارتينيز هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة 74.

البلجيكي روميلو لوكاكو نجح في تسجيل هدفين متتاليين، حيث سجل هدف إنتر ميلان الرابع في الدقيقة 78، قبل أن يضيف الهدف الخامس في الدقيقة 84.

Advertisements

وتعتبر هذه النتيجة هي أكبر انتصار يحققه إنتر ميلان على مدار تاريخ مشاركاته في بطولة الدوري الأوروبي، بنسختيها القديمة والحديثة.

كما كان هذا الانتصار هو الأكبر في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بنسختيها القديمة والحديثة أيضا. 

بهذه النتيجة يتأهل إنتر ميلان إلى نهائي الدوري الأوروبي، ليضرب موعدا مع إشبيلية الإسباني، يوم الجمعة المقبل، على ملعب راين إينرجي.

النادي الإسباني كان قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-1، مساء الأحد، في الدور نصف النهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يضرب موعدا مع إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا