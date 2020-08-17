إنتر ميلان يضرب موعدا مع إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي المزيد

حقق نادي إنتر ميلان الإيطالي فوزا كبيرا على شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سبريت أرينا، في الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

وافتتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لـ"النيراتزوري" في الدقيقة 19 من عمر المباراة، قبل أن يضيف دانيلي دي أمبروزيو الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي غضون 10 دقائق، نجح إنتر ميلان في تسجيل 3 أهداف متتالية، حيث سجل مارتينيز هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة 74.

البلجيكي روميلو لوكاكو نجح في تسجيل هدفين متتاليين، حيث سجل هدف إنتر ميلان الرابع في الدقيقة 78، قبل أن يضيف الهدف الخامس في الدقيقة 84.

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وتعتبر هذه النتيجة هي أكبر انتصار يحققه إنتر ميلان على مدار تاريخ مشاركاته في بطولة الدوري الأوروبي، بنسختيها القديمة والحديثة.

كما كان هذا الانتصار هو الأكبر في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بنسختيها القديمة والحديثة أيضا.

بهذه النتيجة يتأهل إنتر ميلان إلى نهائي الدوري الأوروبي، ليضرب موعدا مع إشبيلية الإسباني، يوم الجمعة المقبل، على ملعب راين إينرجي.

النادي الإسباني كان قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-1، مساء الأحد، في الدور نصف النهائي.