كورونا يسبب الاضطرابات النفسية

الإثنين 17 أغسطس 2020

حذر أطباء ألمان من أن مرض كورونا يمكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات نفسية أو في تفاقم هذه الاضطرابات لدى العديد من الناس.



جاء ذلك وفقاً لما أعلنته الغرفة الاتحادية للمعالجين النفسيين في ألمانيا، اليوم الاثنين.

ونقل بيان عن ديتريش مونتس، رئيس الغرفة، قوله: "بالإضافة إلى الاكتئاب واضطرابات الخوف، يمكن للاضطرابات الحادة واضطرابات ما بعد الصدمة أن تزيد من إدمان الكحول والأدوية والوسواس القهري والاختلال الذهني".

Advertisements

وبحسب المعالجين النفسيين، فإن كبار السن يأتون ضمن الشرائح الأكثر تضرراً من هذه الاضطرابات.

كما أن هناك أطفالاً ومراهقين معرضين للمخاطر النفسية على نحو خاص، وذلك بسبب إغلاق دور الحضانة والمدارس وفقدان المخالطات.

وقد قامت الغرفة بتجميع نتائج الدراسات الأولية عن تأثيرات الجائحة على الصحة النفسية.