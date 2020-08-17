مصر ترفع سعر تحليل كورونا للمصريين والأجانب

الخليج 365الإثنين 2020/8/17 10:08 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية رفع سعر تحليل "PCR" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد للمصريين والأجانب.
ونقلت صحف محلية عن الدكتورة نانسي الجندي مدير المعامل المركزية بالوزارة قولها إن سعر التحاليل ارتفع إلى 1200 جنيه للمصريين و100 دولار للأجانب.
وأضافت أنه تم تطبيق القرار والتسعيرة الجديدة منذ أسبوع تقريباً، موضحة أن تكلفة التحليل أكبر من التسعيرة.
وأوضحت أن الوزارة تجري يومياً 4 آلاف مسحة للكشف عن المصابين بالفيروس، وعلى المواطنين أن يلتزموا بإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التى تحتوى على الفيتامينات وفيتامين سى.
ولفتت الجندي إلى أنه يوجد داخل كل محافظة معامل للكشف عن حالات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مستشفيات أخرى، ولم يعد الأمر قاصراً على مستشفيات الحميات والصدر فقط.
وأكدت أنه تمت إضافة 320 مستشفى من أجل المتابعة والكشف ضمن إجراءات الكشف عن الحالات.
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