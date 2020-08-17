صحة ورشاقة

مصر ترفع سعر تحليل كورونا للمصريين والأجانب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365

الإثنين 2020/8/17 10:08 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية رفع سعر تحليل "PCR" للكشف عن الإصابة بفيروس المستجد للمصريين والأجانب. 

ونقلت صحف محلية عن الدكتورة نانسي الجندي مدير المعامل المركزية بالوزارة قولها إن سعر التحاليل ارتفع إلى 1200 جنيه للمصريين و100 دولار للأجانب.

وأضافت أنه تم تطبيق القرار والتسعيرة الجديدة منذ أسبوع تقريباً، موضحة أن تكلفة التحليل أكبر من التسعيرة.

Advertisements

وأوضحت أن الوزارة تجري يومياً 4 آلاف مسحة للكشف عن المصابين بالفيروس، وعلى المواطنين أن يلتزموا بإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التى تحتوى على الفيتامينات وفيتامين سى.

ولفتت الجندي إلى أنه يوجد داخل كل محافظة معامل للكشف عن حالات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مستشفيات أخرى، ولم يعد الأمر قاصراً على مستشفيات الحميات والصدر فقط.

وأكدت أنه تمت إضافة 320 مستشفى من أجل المتابعة والكشف ضمن إجراءات الكشف عن الحالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر ترفع سعر تحليل كورونا للمصريين والأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا