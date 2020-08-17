كورونا يفاجئ ماليزيا بـ"سلالة جديدة".. أكثر عدوى بـ10 مرات

يواصل فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 21 مليون إنسان حول العالم مفاجآته المستمرة، حيث كشفت ماليزيا عن سلالة حديثة من الفيروس التاجي دخلت البلاد، أكثر عدوى بـ10 مرات.

وقال مسؤول ماليزي، الإثنين، إنه عثر على تلك الطفرة الجديدة، التي تسمى D614G، بين 3 حالات على الأقل من 45 شخصاً، انتقلت إليهم العدوى عبر صاحب مطعم عائد من الهند، خرق الحجر الصحي المنزلي المحدد بـ14 يوماً.



وأوضح أن تلك السلالة الجديدة وجدت أيضاً لدى مجموعة أخرى، تضم أشخاصاً عائدين من الفلبين إلى ماليزيا.

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وأوضح مدير عام الصحة، نور هشام عبدالله، أن تلك السلالة الجديدة قد تعني أن الدراسات الحالية حول اللقاحات ربما تكون غير مكتملة أو غير فعالة لمواجهة تلك الطفرة المستجدة.



وذكرت ورقة بحثية نُشرت في Cell Press أنه من غير المرجح أن يكون لتلك الطفرة تأثير كبير على فاعلية اللقاحات التي يتم تطويرها حاليًا.

وكتب نور هشام في منشور على فيسبوك، الأحد "على الناس توخي الحذر واتخاذ المزيد من الاحتياطات لأن هذه السلالة تم اكتشافها الآن في ماليزيا، وهناك حاجة ماسة للتعاون حتى نتمكن معًا من كسر سلسلة العدوى".

يذكر أن تلك السلالة وجدت بشكل واسع في أوروبا والولايات المتحدة، إلا أن منظمة الصحة العالمية أفادت سابقا بأنه لا يوجد دليل على أنها تؤدي إلى عوارض مرضية أكثر خطورة.