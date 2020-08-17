مراسلنا: الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني ببلدة القدس القديمة بعد محاولته تنفيذ عملية طعن المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على فلسطيني قرب إحدى بوابات المسجد الأقصى بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.



وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن الشرطة الإسرائيلية اطلقت النار على الفلسطيني قرب باب حطه المؤدي إلى المسجد الأقصى ببلدة القدس القديمة، وترك وهو ينزف دما.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح لـ ”الخليج 365” إلى الشرطة الإسرائيلية منعت طواقمنا الطبية من الدخول لمحيط باب حطة، بعد إطلاق النار على الشاب".

Advertisements

ومن جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان:" اشتباه في حادث طعن قرب باب حطه في البلدة القديمة، وتم تحييد المشتبه به"، في إشارة إلى إصابته بجروح خطيرة أو استشهاده.

وأوضحت الهيئة العامة للبث الإسرائيلية، بأن الفلسطيني استشهد، ولكن دون الكشف عن هويته، مشيرة إلى أن أحد عناصر الشرطة أصيب بجروح طفيفة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وقال شهود العيان لـ"الخليج 365" إن شرطة الاحتلال أغلقت بوابات المسجد الأقصى، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، بجانب بوابات البلدة القديمة.