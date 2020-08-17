مليشيا الحوثي تطلق مقذوفا عسكريا على إحدى القرى الحدودية بالسعودية دون إصابات أو وفيات المزيد

أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، على إحدى القرى الحدودية بالمنطقة.

وقال العقيد محمد بن يحيى الغامدي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية، "واس"، الإثنين :إن " المليشيا المدعومة من إيران، أطلقت المقذوف من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أدى إلى تضرر منزلين متجاورين، ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أي خسائر بشرية.





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ودأبت المليشيا الحوثية الإرهابية على استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بصواريخ أو مقذوفات أو طائرات مسيرة، والتي غالبا ما تسقطها الدفاعات السعودية.

وخلال شهري يوليو/تموز الماضي وأغسطس/آب الجاري، اعترضت قوات التحالف ودمرت عددا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.



