شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يعتذر لأحد عملائه بسبب تأخر ميزة المصادقة الثنائية في تطبيق «Tesla» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «Tesla»، عن التأخير في اعتماد خاصية المصادقة ذات العاملين في تطبيق «Tesla»، قائلا إن الميزة «متأخرة بشكل محرج»، مؤكدا أن «المصادقة الثنائية عبر الرسائل القصيرة أو تطبيق المصادقة تخضع للتحقق النهائي الآن».

جاء ذلك خلال رد «ماسك» على تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لأحد العملاء يسأل فيها عما إذا كان سيتم اعتماد هذه الميزة قريبا بعد إصلاحات تم إجراؤها على التطبيق نهاية العام الماضي.