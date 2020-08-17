شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يعتذر لأحد عملائه بسبب تأخر ميزة المصادقة الثنائية في تطبيق «Tesla» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «Tesla»، عن التأخير في اعتماد خاصية المصادقة ذات العاملين في تطبيق «Tesla»، قائلا إن الميزة «متأخرة بشكل محرج»، مؤكدا أن «المصادقة الثنائية عبر الرسائل القصيرة أو تطبيق المصادقة تخضع للتحقق النهائي الآن».
جاء ذلك خلال رد «ماسك» على تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لأحد العملاء يسأل فيها عما إذا كان سيتم اعتماد هذه الميزة قريبا بعد إصلاحات تم إجراؤها على التطبيق نهاية العام الماضي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
96,475
-
تعافي
59,743
-
وفيات
5,160
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك يعتذر لأحد عملائه بسبب تأخر ميزة المصادقة الثنائية في تطبيق «Tesla» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.