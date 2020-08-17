شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح غذائية من وزارة الصحة إلى مرضى الضغط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة الصحة والسكان 8 نصائح لمرضى الضغط في إنفوجراف جديد نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.



نصائح غذائية لمرضى الضغط (1)

وتضمن النصائح التي نشرتها وزارة الصحة لمرضى الضغط تجنب الأغذية عالية الملح مثل المخللات والأسماك المملحة من بينها الرنجة والفسيخ والسردين، كما تجنب الأغذية المجمدة مثل الخضار واللحوم والبقول والأسماك والمعلبة مثل الفول المعلب والصلصة.



نصائح غذائية لمرضى الضغط (2)

وشددت وزارة الصحة أيضا على أن انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعنى الشفاء وليس مؤشرا للتوقف عن العلاج لكنه مؤشرا لفاعلية العلاج وضرورة الاستمرار عليه، كما أن نمط الحياة الصحية يزيد من فعالية العلاج الدوائي ويساعدك على التحكم في ارتفاع ضغط الدم، وعليك أيضا الحفاظ على مواعيد العلاج ولا تمتنع عن أخذ الأدوية دون استشارة.



نصائح غذائية لمرضى الضغط (3)

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وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف يوضح بعض الأغذية التي يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات لتقوية المناعة.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر أن من بين هذه الأطعمة،"الأغذية الغنية بفيتامين (ج) أو فيتامين (سي) مثل الموالح كالبرتقال واليوسفي والليمون وأيضا الفراولة والجوافة والفلفل الحلو الملون وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ".

وجاء في الإنفوجراف: "الأغذية الغنية بفيتامين (أ) مثل الجزر والبطاطا الحلوة والطماطم والكبدة والقرع العسلي والمانجو والحرنكش والخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.. وللحصول على تفيامين (د) اهتم بالتعرض لأشعة الشمس يوميا من 10 - 15 دقيقة لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين 3 في الجسم مما يقوى مناعتك ويساعد على الحفاظ على صحة العظام".

وأضاف،"الأغذية الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء لكن بكميات قليلة والبقوليات مثل الحمص والعدل والفول حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، أيضا من المصادر الأخرى للزنك منتجات الألبان والبيض والمكسرات، إضافة إلى الأغذية الغنية بالأوميجا 3، مثل زيت الزيتون وبذر الكتان وبذور الشيا والأسماك مثل الماكريل والتونة".