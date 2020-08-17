شكرا لقرائتكم خبر عن نوفافاكس الأمريكية تبدأ المرحلة التجريبية على لقاح كورونا فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Novavax Inc لتطوير الأدوية الأمريكية اليوم الاثنين أنها بدأت دراسة منتصف المرحلة للقاح التجريبي لفيروس كورونا جنوب أفريقيا، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews قالت الشركة في بيان: "إن الدراسة التجريبية للمرحلة 2 ب لـ NVX-CoV2373 ستُجرى على حوالى 2665 من البالغين الأصحاء وستقيم السلامة والمناعة فى حوالى 240 من البالغين المستقرين طبيًا والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

وقال جريجوري، رئيس أبحاث نوفافاكس: "نظرًا لأن جنوب أفريقيا تشهد ارتفاعًا شتويًا لمرض فيروس كورونا، فإن هذه التجربة السريرية المهمة في المرحلة 2 ب لديها القدرة على توفير مؤشر مبكر للفعالية، إلى جانب بيانات أمان واستمناع إضافية لـ NVX-CoV2373"..

جنوب أفريقيا هي خامس أكثر الدول تضرراً، حيث سجلت 583653 حالة إصابة بفيروس كورونا و 11677 حالة وفاة، وفقًا لإحصاء رويترز، وقالت الشركة إن مؤسسة بيل وميليندا جيتس تقدم منحة قدرها 15 مليون دولار للتجربة السريرية.

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وقالت نوفافاكس إنها تعتزم بدء الجزء الثاني من هذه التجربة في الولايات المتحدة وأستراليا في المستقبل القريب ، وأنها ستضم حوالي 1500 مرشح.

كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ قريباً تجارب إكلينيكية أكبر في المراحل المتأخرة ، ومن المحتمل أن تجمع بيانات كافية للحصول على الموافقات التنظيمية في وقت مبكر من ديسمبر.

كانت الحكومة الأمريكية قد منحت شركة Novavax في يوليو 1.6 مليار دولار لتغطية اختبار وتصنيع لقاح محتمل لفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة بهدف تقديم 100 مليون جرعة بحلول يناير.

في الشهر الماضي قالت شركة AstraZeneca إن التجارب في مراحلها الأخيرة لعقارها التجريبي AZD1222 ، الذي طورته AstraZeneca وجامعة أكسفورد ، جارية في البرازيل وجنوب أفريقيا ومن المقرر أن تبدأ في الولايات المتحدة ، حيث معدل الانتشار أعلى.