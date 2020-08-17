شكرا لقرائتكم خبر عن عقار منذ 1970 للضعف الجنسى يساعد فى علاج مضاعفات كورونا الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة إلى أن عقارًا من السبعينيات، يُستخدم لعلاج الضعف الجنسى، يمكن أن يمنع تلف الرئة من فيروس كورونا، حيث توصلت إلى أن دواء CanvaA يمكن أن يمنع تلف الرئة من فيروس كورونا، وهو ما يجعله يظهر على الساحة الطبية مرة أخرى كوسيلة للتخلص من مضاعفات فيروس كورونا، ووفقا لصحيفة timesnownews يقدم التقرير التالى معلومات عن هذا الدواء وطريقة عمله ضد فيروس كورونا.

بدأ تفشي فيروس كورونا في ووهان بالصين في نهاية عام 2019 ، وسرعان ما انتشر إلى أجزاء مختلفة من العالم ، لدرجة أنه تم إعلانه وباء في مارس 2020 نظرًا لأنه كان فيروسًا جديدًا ، فما يقلق كان العلماء والباحثون أكثر من غيرهم أنه لا يوجد ولا يزال لا يوجد علاج أو علاج محدد للمرض الذي يسببه الفيروس. ومع اقتراب الباحثين في جميع أنحاء العالم من إيجاد لقاح فعال وآمن وبأسعار معقولة ضد فيروس كورونا الجديد ، لا يزال بعض الخبراء يحاولون العثور على تأثيرات إيجابية للأدوية الموجودة على الحالة ، بحيث يمكن إعادة توجيهها لعلاجCOVID-19 .

ووفقًا لآخر التقارير يستخدم الأطباء في الولايات المتحدة دواءً جديدًا لعلاج فيروس كورون الدواء يسمى RLF-100 أو Aviptadil وبحسب ما ورد تم العثور على هذا الدواء وتصنيعه فى السبعينيات من القرن الماضى، فقد ساعد في تقليل الضائقة التنفسية بين مرضى كوورنا عن طريق الحد بشكل فعال من تكرار الفيروس التاجي في الرئتين، ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالفعل على الدواء للاستخدام في حالات الطوارئ.

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ما هو Aviptadil الدواء المستخدم لتقليل الضائقة التنفسية لدى مرضى كورونا؟

Aviptadil عبارة عن تركيبة عقاقير قديمة مسجلة الملكية للبولي ببتيد المعوي البشري الفعال في الأوعية (VIP) الذي تنتجه الخلايا المناعية والنهايات العصبية في جسم الإنسان، يتم إطلاق هذا في جميع أنحاء الجسم لكنه يظل مركّزًا في الرئتين ويعمل كناقل عصبي VIP مسئول عن تحسين نشاط العضلات وهو معروف بتحسين تدفق الدم في الأمعاء.

ومع ذلك يتمتع VIP أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسيتوكين، والتي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الجهاز التنفسي لدى مرضى كورونا.

وأظهرت دراسات مختلفة أن هذا يمكن أن يساعد فى حماية الخلايا السنخية من النوع الثانى تساعد هذه الخلايا فى تبادل الأكسجين فى الرئتين من المعروف أن فيروس كورونا الجديد يهاجم الرئتين ويسبب مشاكل فى الجهاز التنفسى كأحد الأعراض الأولية للحالة، والتى قد يكون الدواء قادرًا على منعها.

كان مستشفى هيوستن ميثوديست الأمريكى أول من أبلغ عن شفاء مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 كان يعانى من حالة حرجة، وتم إعطاؤه دواء عام 1970.