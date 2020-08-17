شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى بـ10 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت ماليزيا سلالة جديدة من الفيروس التاجى الجديد تبين أنها معدية أكثر بعشر مرات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة timesnownews فى وقت سابق، وحذر الدكتور أنتوني فوسى، كبير خبراء الأمراض المعدية فى أمريكا، من أن فيروس كورونا يظهر بعض علامات التحور بطريقة قد تسرع من انتشاره.



ماليزيا

ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، تم العثور على الطفرة المسماة D614G فى ثلاثة على الأقل من 45 حالة فى مجموعة بدأت من صاحب مطعم.

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وقال التقرير نقلاً عن مدير عام الصحة فى ماليزيا نور هشام عبد الله، إن السلالة قد تعني أن الدراسات الحالية على اللقاحات قد تكون غير مكتملة أو غير فعالة ضد طفرة الفيروس.

وأضاف "يحتاج الناس لتوخى الحذر واتخاذ المزيد من الاحتياطات لأن هذه السلالة تم العثور عليها الآن فى ماليزيا هناك حاجة ماسة لتعاون الناس حتى نتمكن معًا من كسر سلسلة العدوى من أي طفرة، وذكر التقرير أنه تم العثور على السلالة أيضًا في مجموعة أخرى تشمل أفرادًا عائدين من الفلبين.

ومنذ أن تم تحديده لأول مرة فى ووهان، الصين، في ديسمبر من العام الماضي، اكتشف العلماء طفرات أو تغييرات في المادة الجينية لفيروس كورونا على الرغم من أن طفرة الفيروس أصبحت البديل السائد فى أوروبا والولايات المتحدة، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل على أن السلالة يمكن أن تؤدي إلى مرض أكثر خطورة.وفي الوقت نفسه، ذكرت ورقة بحثية نُشرت في Cell Press أنه من غير المرجح أن يكون للطفرة تأثير كبير على فعالية اللقاحات التي يتم تطويرها حاليًا في جميع أنحاء العالم.