شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحاليل وأشعة تكشف إصابتك بمرض كرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض كرون هو التهاب مزمن فى الجهاز الهضمى بالجسم، ولأن أعراض مرض كرون - بما فى ذلك الإسهال المستمر وآلام البطن وحمى الإمساك - يمكن أن تحدث مع العديد من الحالات الأخرى، فقد يستغرق الأمر وقتًا للحصول على تشخيص نهائى لمرض كرون، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز التحاليل والآشعة تكشف إصابتك بمرض كرون، وفقاً لموقع healthgrades.

إذا كنت تعانى من أعراض كرون، فمن الضرورى التحدث إلى طبيبك لأن التشخيص السريع والدقيق يمكن أن يساعدك فى بدء العلاج الفعال فى أسرع وقت ممكن.

أعراض مرض كرون

نظرًا لأن أعراض كرون شائعة، فمن المهم العمل مع طبيب يمكنه إجراء الاختبارات المناسبة لك لاستبعاد المشكلات الصحية الأخرى والحصول على التشخيص الصحيح، يمكن أن تختلف أعراض داء كرون من شخص لآخر، ويمكن أن تشمل:

- الإسهال المستمر

- نزيف فى المستقيم

- الشعور المستمر بالحاجة إلى تحريك الأمعاء

- ألم البطن

- الشعور بأن الأمعاء لا يمكن أن تفرغ بالكامل

- الإمساك

- الحمى

- عدم الشعور بالجوع / فقدان الوزن

Advertisements

- الشعور بالتعب / انخفاض الطاقة

- التعرق الليلي

- تأخر أو غياب الدورة الشهرية للمرأة

وفي الحالات المتقدمة أو غير المعالجة، يمكن أن يتسبب مرض كرون في حدوث شقوق شرجية (تمزق الجلد الذي يمكن أن يسبب الألم والنزيف) أو النواسير (اتصالات الأنسجة غير الطبيعية بين الأمعاء والمثانة أو المهبل أو الجلد) هذه حالات طبية طارئة وتتطلب رعاية فورية.

تحاليل وآشعة لتشخيص كرون

لن يقوم أى اختبار بتشخيص مرض كرون وسيعطيك طبيبك فحصًا بدنيًا كاملًا ويركز على بطنك، ويبحث عن التورم والألم، سيتم سؤالك أيضًا عن تاريخك الطبي والأدوية التي تتناولها حاليًا أو تناولتها في الماضي سيتم أيضًا فحصك لمعرفة ما إذا كان الطحال أو الكبد أكبر من المعتاد.

من المحتمل أيضًا أن يكون لديك اختبار واحد أو أكثر للمساعدة في تحديد ما إذا كان لديك اختبار كرون ويمكن أن تشمل:

- الاختبارات المعملية، مثل فحص الدم، لتحليل ما إذا كان لديك عدد غير طبيعي من خلايا الدم الحمراء أو البيضاء، والتي يمكن أن تشير إلى فقر الدم (يسبب التعب) أو الالتهاب (علامة على العدوى) وقد تحتاج أيضًا إلى إعطاء عينة من البراز للاختبار، مما قد يُظهر مشاكل أخرى في الهضم.

- اختبارات التصوير ، مثل الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية، لتزويد الأطباء بصورة بصرية للجهاز الهضمي الداخلي. تستخدم فحوصات التصوير المقطعي المحوسب تقنية الكمبيوتر، بالإضافة إلى صبغة محقونة تسمى وسيط التباين لإنتاج صورة رقمية.

- منظار القولون ، يفحص طبيبك المستقيم والقولون والأمعاء الدقيقة السفلية باستخدام كاميرا صغيرة يتم إدخالها من خلال فتحة الشرج يستخدم منظار الجهاز الهضمي العلوي كاميرا يتم إدخالها أسفل الحلق للنظر إلى المريء والمعدة والاثني عشر.

يفحص اختبار التنظير تلك المناطق ، بالإضافة إلى الأمعاء الدقيقة.

في هذه الاختبارات، قد يأخذ الأطباء أيضًا قطعة صغيرة من نسيج الجهاز الهضمي لأخذ خزعة، لفحص أي تغييرات أو دليل على المرض.

بمجرد حصولك على تشخيص نهائي لمرض كرون، ستتعرف على الأدوية المختلفة والتوصيات الغذائية والعمليات الجراحية المحتملة التي يمكن أن تساعدك في علاج حالتك والتحكم فيها.