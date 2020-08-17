شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم العاملين بالرعاية الصحية باللقاح الروسى بالتوازى مع المرحلة 3 للتجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة الروسية، للصحفيين اليوم الاثنين، إن العاملين فى مجال الرعاية الصحية، وكذلك أولئك الموجودين فى مجموعات معرضة للخطر سيكونون أول من يتم تطعيمهم ضد عدوى فيروس كورونا بالتزامن مع المرحلة الثالثة بعد التسجيل لتجارب اللقاح، وذلك وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقالت الوكالة في تقرير لها، اليوم، إن لقاح فيروس كورونا الذى طوره معهد Gamaleya القومى لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الرعاية الصحية الروسية مسجل بشروط، لذلك، فإن أول من يتم تطعيمه طوعا سيكون المواطنين في مجموعة المخاطر المتزايدة، أولا وقبل كل شيء، الرعاية الصحية وقال البيان "ستجرى دراسات ما بعد التسجيل في وقت واحد".

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وقالت، فى 11 أغسطس، أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا الذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك 5" Sputnik V، تم تطوير المستحضر من قبل معهد Gamaleya، واجتاز التجارب السريرية في يونيو ويوليو، يعتمد اللقاح الروسى على طريقة معروفة استخدمت سابقًا للقاحات أخرى، في 15 أغسطس، أفادت وزارة الصحة عن إطلاق إنتاج اللقاح.

وعلى صعيد آخر، ووفقًا لمركز الأزمات الروسى، بلغ معدل النمو اليومي لفيروس كورونا 0.5٪ لليوم الثاني على التوالي.

وأكد مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الاثنين، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى روسيا زادت 4892 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا.