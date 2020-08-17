شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التطعيم الشامل للقاح كورونا الروسى على 30 ألف شخص فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مركز الأبحاث جمالية "مطور لقاح سبوتنيك 5"Sputnik V ، أن المرحلة الثالثة من التجارب، يمكن أن تسمى التطعيم الشامل، حيث ستُجرى التجارب فى منطقة موسكو، وسيحصل على اللقاح ما بين 20 ألف و30 ألف شخص، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقال ألكسندر جينتسبرج، مدير مركز أبحاث Gamaleya لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، إنه يمكن تسمية المرحلة الثالثة (ما بعد التسجيل) من البحث عن لقاح فيروس كورونا Sputnik V ، والتى من المتوقع إطلاقها فى غضون 7-10 أيام، بالتطعيم الشامل، لأنها ستشمل عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأضاف، فقًا للقانون، يمكن أن يبدأ التداول المدنى الآن، لكن اللقاح لن يكون كافياً لكلا الأمرين "بحث ما بعد التسجيل والتلقيح الشامل" لذا، فى المقام الأول، سيدخل اللقاح فى أبحاث ما بعد التسجيل، وهذا هو أيضا التطعيم الشامل، يسمى ذلك، لأن هناك سيطرة أكثر صرامة على أولئك الذين تم تطعيمهم.

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وأضاف سيبدأ التداول المدنى عندما يتم تلبية الطلب على اللقاح لما بعد التسجيل، حيث سيتم توفير ما يقرب من 30 ألف جرعة من اللقاح، ومن ثم سيبدأ التداول على الفور بتأخير 3-4 أسابيع منذ بداية المرحلة الثالثة.

وأشار جينتسبيرج، إلى أن المرحلة الثالثة يمكن أن تبدأ فى غضون 7-10 أيام بعد موافقة وزارة الصحة على بروتوكول معين، ستُجرى التجارب في منطقة موسكو، وسيحصل على اللقاح ما بين 20 ألف و 30 ألف شخص.

وأكد يمكن أن يستغرق البحث بعد التسجيل 4-5 أشهر فى المتوسط.

وفي 11 أغسطس، سجلت روسيا أول لقاح فى العالم ضد فيروس كورونا الجديد، تم تطوير اللقاح، الذى أطلق عليه اسم سبوتنيك Sputnik V ، من قبل معهد أبحاث Gamaleya لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، وتم الانتهاء من التجارب السريرية بنجاح في يونيو ويوليو، وفى 15 أغسطس، أعلنت وزارة الصحة عن بدء إنتاج اللقاح.